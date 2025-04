¿Puedo pitar a un coche de la Policía o de la Guardia Civil? Esto dice la ley

La circulación por las carreteras va más allá que seguir las líneas que delimitan el carril por el que transitas. Hay que prestar atención a numerables factores más, tanto del vehículo que utilizas, como la zona geográfica por donde transites y el resto de conductores de la vía. Por esta razón, es de vital importancia conocer todo aquello que esté implicado en la conducción.

Por otro lado, los coches tienen una gran cantidad de dispositivos que nos permiten tener una circulación segura y eficiente, e incluso algunos de estos son obligatorios por Ley. Uno de estos dispositivos que puede resultar crucial en la conducción es el claxon.

El claxon es aquel sistema del vehículo que permite realizar señales acústicas y que están regulados por ley. La función principal del claxon es alertar de un peligro o avisar de un posible accidente a otros conductores o usuarios de la vía.

¿Puedo pitar a un coche de la policía o de la Guardia Civil?

Muchos conductores suelen utilizar este dispositivo acústico para recriminar una acción de tráfico que puede comprometer la seguridad de los usuarios de la vía. Son más de uno los conductores que alguna vez han hecho esta acción al ver como otro coche se salta las normas de circulación.

De esta manera respondemos a la pregunta sobre si se puede pitar a un coche de las autoridades cuando realiza una maniobra no segura. Y la respuesta es que no, no se puede pitar a un coche de las autoridades. Básicamente por lo que viene estipulado en la ley sobre el uso de las señales acústicas.

Y es que, según viene recogido en el artículo 110 del Reglamento General de Circulación, las advertencias acústicas deben utilizarse en los siguientes casos:

1. Excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán emplearse señales acústicas de sonido no estridente, y queda prohibido su uso inmotivado o exagerado.

2. Las advertencias acústicas sólo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios:

a) Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vías estrechas con muchas curvas.

b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propósito de adelantarlo.

c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.

De esta manera, a no ser que ocurran algunas de las situaciones descritas en lo anterior expuesto, lo ideal es que no utilices el claxon fuera de los mismos. De igual manera cabe resaltar que aunque las autoridades tienen la obligación de cumplir con las normas de tráfico, existen excepciones en las que debido a las actuaciones policiales pueden incumplirlas en su deber de preservar la seguridad ciudadana, como por ejemplo cuando se saltan un semáforo para encontrar un posible delincuente.

¿Puedo pitar a otro conductor para recriminarle una acción?

Como mencionábamos antes, muchos conductores suelen utilizar este dispositivo para recriminar una acción fuera de lo normal en la carretera de otro conductor. En este sentido, solo si se trata de alertar de un posible peligro, es la única situación en la que se puede utilizar.

Pero bien, esto no suele ser lo que ocurre. Los ciudadanos cuando ven que otro conductor se ha saltado una norma lo utilizan para recriminarle unos segundos o incluso minutos más tarde, cosa que está totalmente prohibida pues no entra dentro de los supuestos recogidos en el artículo 110.

Multa por pitar a un vehículo oficial

En principio la sanción por utilizar la señal acústica, es decir, el claxon de forma indebida es una infracción leve (máximo 100 euros). Sin embargo, está cifra podría aumentar dependiendo de distintos factores, la página especializada RACE destaca algunos como:

Utilizar señales acústicas de sonido estridente : 80 euros.

: 80 euros. Utilizar señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido : 80 euros.

: 80 euros. No obedecer la señal de prohibido realizar señales acústicas (R-310) : 80 euros.

: 80 euros. Circular con un vehículo utilizando señales acústicas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial : 200 euros.

: 200 euros. Circular con un vehículo no prioritario con aparatos emisores de señales acústicas especiales : 200 euros.

: 200 euros. Conducir un coche sin claxon también supone una sanción grave: 200 euros.

Por último, cabe destacar que existe una señal que regula la contaminación acústica presente en algún zona geográfica específica, como es el caso de la señal R-139, que se suele encontrar en las inmediaciones de centros sanitarios u otros lugares donde se pretende que no haya tanta contaminación acústica.