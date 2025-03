¿Por qué los coches nuevos ya no traen la rueda de repuesto? Este es el motivo

Hace unas décadas, un coche sin rueda de repuesto era como un teléfono sin batería, simplemente impensable. Pero hoy, cada vez más conductores descubren con sorpresa que su vehículo nuevo no la incluye. No es que la hayan olvidado en el concesionario, es que ya no viene de fábrica.

Pero, ¿acaso los fabricantes creen que los neumáticos modernos son indestructibles? Nada más lejos de la realidad. La rueda de repuesto ha pasado de ser una pieza fundamental a un accesorio en extinción. Pero, ¿por qué?

Un equipamiento en vías de extinción

En noviembre de 2023, el RAC del Reino Unido informó que había revisado las listas de equipamiento de más de 300 modelos de coches de 28 marcas, desde los superminis más pequeños hasta los 4x4 más grandes. ¿Y qué descubrió la marca británica de servicios de reparación de automóviles? Menos del 3% de esos modelos se vendieron nuevos con rueda de repuesto incluida en el precio.

Para el fabricante, limitar la producción de llantas de repuesto supone un ahorro económico, aunque también existen razones de rendimiento para prescindir de ellas. Añaden peso al guardarse en la parte trasera y pueden limitar el rendimiento al conducir. Como no siempre se ofrecen en tamaño normal, su uso se ha reducido, lo que también ha disminuido la demanda. Además, hoy en día existen métodos más ligeros y prácticos para solucionar un pinchazo.

Llantas de fibra de carbono en la BMW S 1000 RR BMW

Eficiencia y ecología: las nuevas prioridades

Por muy importante que sea una llanta de repuesto, es innegable que puede añadir un peso considerable al vehículo, aproximadamente 20 kg, dependiendo del tipo. Esto dificulta el logro de objetivos ecológicos y de eficiencia en el consumo de combustible. La reducción de peso es una estrategia clave para cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

Además, los vehículos eléctricos e híbridos son cada vez más populares. Sus baterías ocupan gran parte del espacio disponible, lo que hace más difícil incluir una rueda de repuesto. Algunos fabricantes, como Honda, han indicado que una rueda de repuesto podría incluso dañar la batería en caso de colisión.

Alternativas a la rueda de repuesto

Sabiendo que los coches modernos probablemente no incluyan rueda de repuesto, los conductores deben considerar otras opciones como:

Neumáticos run-flat: permiten seguir conduciendo tras un pinchazo, pero solo por unos 80 km.

permiten seguir conduciendo tras un pinchazo, pero Ruedas de repuesto compactas: son más ligeras y ocupan menos espacio, aunque no son una solución permanente.

son más ligeras y aunque Kits de reparación de pinchazos: ofrecen una solución rápida, pero no sirven para todos los tipos de daños.

Kit de reparación de pinchazos para ruedas de vehículos La Razón

Los riesgos de no llevar rueda de repuesto

A pesar de los avances tecnológicos, limitar el acceso a las llantas de repuesto deja a los conductores más vulnerables en carretera. Según la AAA, se atienden más de 4 millones de llamadas por pinchazos al año, lo que demuestra que sigue siendo un problema frecuente.

La eliminación de las ruedas de repuesto obliga a los conductores a depender de la asistencia en carretera, lo que puede significar largos tiempos de espera en situaciones complicadas. Para evitar contratiempos, es recomendable llevar herramientas básicas y conocer las alternativas disponibles en caso de un imprevisto en la vía.

La desaparición de la rueda de repuesto es una tendencia impulsada por la eficiencia y el diseño moderno de los vehículos. Aunque las alternativas pueden ser útiles, es fundamental que los conductores estén preparados para cualquier eventualidad y tomen precauciones para evitar quedar varados en el peor momento.