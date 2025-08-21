¿Qué debo hacer si me encuentro con un incendio en la carretera?

En medio de una oleada de incendios forestales que afecta gravemente a varias comunidades autónomas, es importante saber cómo actuar si un incendio te sorprende en carretera para de esta forma evitar accidentes o desenlaces fatales. Ante esta situación crítica, compartimos una serie de consejos prácticos para saber cómo reaccionar si te ves inmerso en una zona afectada por el fuego mientras conduces.

Información

Lo más importante es mantener la calma y evitar maniobras bruscas. No hacer cambios de sentido ni frenazos peligrosos. Lo primero es contactar con los servicios de emergencia para saber si puedes continuar. Llama al 112 o al 062 (Guardia Civil) para recibir indicaciones claras. “Nunca debemos subestimar un incendio en carretera. Actuar rápido y con conocimiento es esencial. Nuestra misión es ayudar a que todos los conductores estén preparados ante este tipo de emergencias”, indican en la Fundación CEA.

Se recomienda encender las luces de emergencia. El humo disminuye la visibilidad, por lo que poner los intermitentes hace que tu vehículo sea más visible para otros conductores y cuerpos de rescate. Además, es bueno reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad y, en el caso de que debas detenerte, hazlo únicamente en lugares despejados, sin vegetación alrededor.

No atravesar las llamas

En ningún caso hay que intentar atravesar las llamas con el vehículo. Los coches contienen materiales inflamables y no están preparados para resistir altas temperaturas. Cruzar una zona en llamas puede resultar letal. Y si el fuego se aproxima o te rodea, apaga el motor y deja las luces de emergencia activadas y busca refugio en zonas ya quemadas o alejadas del viento, donde el fuego no se propague fácilmente. La carretera o autopista asfaltada puede servir como cortafuegos.

Por último, es imprescindible seguir siempre las instrucciones de los equipos de emergencia Los equipos de bomberos, Guardia Civil o Protección Civil tienen una visión más completa del incendio y sus instrucciones pueden marcar la diferencia entre la evacuación segura o el peligro. Además, no actuar correctamente puede ser sancionable.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre el 3 % y el 5 % de los incendios forestales tienen su origen en colillas mal apagadas que algunos conductores arrojan desde el vehículo en zonas de alto riesgo, como cunetas, bosques o campos. Este gesto irresponsable no solo está sancionado con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir, sino que puede llegar a constituir un delito penado con hasta 6 años de prisión si provoca un incendio. Sin embargo, más allá de las sanciones, lo verdaderamente grave es el impacto irreversible sobre el medio ambiente, la destrucción de hábitats, la muerte de animales y el riesgo real de pérdida de vidas humanas. Un acto tan simple como tirar una colilla puede convertirse en una tragedia colectiva.