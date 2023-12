¿Sabes cuál fue el coche más vendido en España el mes pasado?

Este nuevo registro permite mantener la tendencia al alza de los últimos meses en comparación con el año anterior, en el que se registraron volúmenes muy bajos de ventas. La estabilidad en la producción de vehículos ha permitido una mejor respuesta de cara a los puntos de venta.

El modelo más vendido fue el Dacia Sandero con un total de 2.948 unidades, seguido del Toyota Corolla con 2.257 unidades y el MG ZS con 2.104 unidades, que una vez más vuelve a sorprender en el mercado.

En el acumulado del año, se alcanzan las 867.587 unidades vendidas, un 17,3% más que el año anterior. A falta de un mes, si se mantiene el ritmo al alza, el mercado nacional puede cerrar en torno a las 950.000 unidades. Una cifra positiva pero todavía lejos de superar el millón de unidades, objetivo de un mercado como el español, y que se sitúa un 24,7% por debajo de 2019, previo a la pandemia.

Las emisiones medias de CO 2 de los turismos vendidos en noviembre se quedan en 112,7 gramos de CO 2 por kilómetro recorrido, un 4,8% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022. Durante 2023, las emisiones se sitúan en 117,4 gramos de CO 2 por kilómetro recorrido, un 2,6% menos que el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las ventas por canales, las dirigidas a particulares y empresas logran un notable repunte y son los canales que permiten el impulso positivo del mercado. Las ventas a particulares crecen un 14%, con 40.785 unidades. Al igual que el mercado de empresas que aumenta un 3,3%, hasta las 32.764 ventas. Por su parte, el ren-a-car sufre un retroceso del 16,4% en noviembre, con 4.855 unidades.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “noviembre cierra en positivo con un nuevo crecimiento. El ritmo al alza se mantiene como ha ocurrido a lo largo de todo el año. Si diciembre sigue la tendencia tendremos un cierre en torno a las 950.000 unidades. De ser así, mejoraríamos con creces el nefasto 2022 pero seguiríamos por debajo del millón de unidades. Hay que destacar que la demanda de particulares y empresas continúa al alza. También el ritmo de producción se ha estabilizado lo que permite mejorar los plazos de entrega. En cuanto a la elección de los compradores destaca que los turismos híbridos convencionales ganan mes a mes terreno y están a punto de convertirse en la primera elección de los compradores. Sin olvidar que el plan MOVES III de ayudas a los eléctricos e híbridos enchufables cuenta con fondos en la que todo aquél que quiera comprárselo es su oportunidad de tener hasta 7.000 euros de subvención más un 15% de deducción hasta 3.000 euros en el IRPF”.

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que "las matriculaciones de vehículos del mes de noviembre se han comportado mejor de lo esperado, sobre todo, gracias a la aportación del canal de particulares, esa venta uno a uno que hace el concesionario. Además, y muy importante, hay coches en el mercado, hay stock en los concesionarios suficiente y eso, lógicamente, da más alegría a la actividad comercial; actividad comercial que se ha visto, además, apoyada en un esfuerzo promocional extra por parte de marcas y concesionarios que lógicamente moviliza la demanda. Se puede decir que es un buen momento para cambiar de coche en nuestro país. De cara al mes de diciembre, lo esperable es que esta alegría comercial se mantenga y podamos dar casi por seguro que el año va a acabar con más de 950.000 matriculaciones en España".

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, destacó que “el mercado vuelve a crecer en noviembre y acumula once meses al alza. El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) haya pisado el freno deteniendo la escalada de tipos de interés, y dando un respiro a los hipotecados, ha supuesto un estímulo para los compradores, en un contexto además en el que iniciativas como el Black Friday han abierto la puerta a ofertas y descuentos especiales por parte de los distribuidores de vehículos. De hecho, las compras de particulares han tirado del mercado, concentrando la mitad del volumen de las ventas. A este ritmo, y si tenemos en cuenta que diciembre suele ser un mes bueno desde el punto de vista comercial, podemos situarnos en el entorno de las 945.000 unidades a cierre de 2023”.