¿Sabes cuántos coches hay en España?

El parque automovilístico español sigue creciendo y ya cuenta con un total de más de 33 millones de vehículos a motor en circulación, según los datos de Unespa, la patronal de empresas de seguros. Las mismas fuentes indican que el número de unidades creció un 1,44% en el segundo trimestre de este año y una proporción del 0,75% en términos intertrimestrales.

En concreto, el número de vehículos asegurados en España se situó en 33.231.237 unidades en el segundo trimestre de 2023. Este dato, que corresponde a la media de los meses de abril, mayo y junio, proviene del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). De esta forma, el parque móvil nacional cierra el segundo trimestre con un incremento interanual del 1,44%.

En números absolutos, el promedio de vehículos en circulación por las calles y carreteras del país se incrementó en 472.175 unidades respecto al mismo periodo del año anterior. En términos intertrimestrales, el aumento es del 0,75%, lo que supone 248.952 unidades más que en la media de los tres primeros meses del año. Estos datos muestran que la tasa de crecimiento del parque automovilístico asegurado se ha intensificado.

El aumento interanual del 1,44% se acerca al de hace un año y se encuentra notablemente por encima del observado desde entonces. En cuanto a la evolución intertrimestral, cabe destacar que se trata del quinto trimestre consecutivo de incrementos y la mayor subida desde el tercer trimestre de 2021. El comportamiento ha sido especialmente positivo desde el lado de las altas. En el segundo trimestre de 2023 se produjeron 2.941.531 altas de vehículos y 2.609.720 bajas. Las altas repuntaron un 7,15% respecto a un año antes y un 6,68% en comparación con el trimestre anterior, mientras que las bajas aumentaron un 5,71% en el año y descendieron un 0,3% respecto al trimestre precedente. Estas cifras arrojaron un saldo positivo de 331.811 unidades de todas las categorías (coches, motos, furgonetas, camiones, autobuses…) entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023.

De todas formas, esta cantidad de vehículos puede ser ligeramente superior si tenemos en cuenta que hay un número no determinado de automóviles que no tienen el seguro en vigor. Bien porque circulan sin este documento obligatorio, bien porque son coches que se encuentran en un proceso de larga reparación con meses en el taller o, porque en muchos casos, son vehículos que están en garajes o exposiciones en proceso de compra-venta en el mercado de vehículos de ocasión y están dados de baja en la compañía de seguros hasta que no reactive la póliza el nuevo propietario.