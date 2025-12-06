Silence renueva la S02, líder de ventas en Europa entre las motos eléctricas

Silence, la marca de vehículos eléctricos de Acciona, comienza la comercialización de la versión renovada de su scooter S02, que incorpora mejoras en estabilidad, diseño y facilidad de conducción con el objetivo de reforzar su liderazgo en movilidad urbana. Su principal novedad es la incorporación de una rueda delantera de mayor diámetro, que incrementa la estabilidad y la seguridad. Además, por primera vez, la S02 ofrece un espacio bajo el asiento con capacidad para un casco integral.

Silence S02 Silence

El peso del vehículo se ha reducido hasta los 132 kilogramos, lo que mejora su agilidad en entornos urbanos y favorece su uso intensivo por parte de repartidores y flotas profesionales. Su autonomía homologada es de 138 kilómetros, lo que la sitúa como líder de su segmento en este apartado. La nueva S02 estará disponible en dos versiones: L1e, homologada como ciclomotor con velocidad limitada a 45 km/h —que podrá adquirirse por 2.990 euros—, y L3e, con una velocidad máxima de 85 km/h, cuyo precio de venta en España es de 3.490 euros, incluidas las baterías y sin contar con las ayudas públicas.

Batería extraíble

La nueva S02 cuenta, como su antecesora, con una batería extraíble de 5,6 kWh, que puede cargarse en un enchufe doméstico o sustituirse por otra ya cargada en menos de 30 segundos en cualquiera de los 180 puntos de intercambio de baterías con los que cuenta Acciona en España o en la veintena disponibles en Francia. Esta batería es la misma empleada en el resto de vehículos de Silence y, por tanto, es compatible tanto con la S01 como con el nanocar S04.

La S02 incorpora conectividad a través de la aplicación My Silence, que permite la localización del vehículo, el acceso sin llave, la consulta del estado de la batería y la cesión temporal a otros usuarios. También ofrece tres modos de conducción: Eco, City y Sport. Estas características la convierten en un vehículo idóneo tanto para uso privado como para flotas de reparto a domicilio y servicios de sharing urbano, ya que su sistema de batería extraíble permite operar de manera continua sin necesidad de tiempos de espera para la recarga, y su conectividad mejora su eficiencia y operatividad.

Silence es la marca de vehículos eléctricos de Acciona. La firma desarrolla, con tecnología propia, motos y automóviles de cero emisiones con baterías intercambiables. Silence fue en 2024, por quinto año consecutivo, líder europeo con su modelo S01. La marca cerró el ejercicio con una cuota de mercado del 36,9% en España y del 16,4% en Europa.