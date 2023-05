Si tiene un coche diésel, controle su AdBlue para evitar una cara avería

AdBlue es un añadido al combustible en los motores diésel que se incorporó en la industria del automóvil hace ya casi diez años con el fin de reducir las emisiones a la atmósfera de este tipo de combustible. No todas las marcas lo utilizan, pero si su coche lleva, revise que no se le acabe nunca, porque puede acarrear esta circunstancia una cara avería.

Aunque los talleres especializados, como Euromaster, indican que el sistema no obliga a un mantenimiento, la realidad es que la falta de revisión de este líquido puede provocar una seria avería. Recomiendan los talleres que, cuando llevemos nuestro coche a una de las revisiones anuales que llevamos a cabo, indiquemos a nuestro mecánico que en su hoja de trabajo incluya una verificación del sistema de AdBlue ya que, en los últimos tiempos, se ha detectado un fuerte incremento de este tipo de problemas. Y la reparación no va barata.

El trabajo en sí que realizaran los mecánicos para revisar el AdBlue se hace a través de una máquina de diagnosis. En ella se pueden obtener datos de que el sistema no presenta fallos, como pueden ser fugas en el depósito donde se almacena este líquido. Además, se debe realizar una limpieza del inyector, que está colocado normalmente en el sistema de gases de escape.

Estas averías lo normal es que aparezcan si el conductor no ha comprobado el nivel ya que el líquido que lo compone es muy propenso a solidificarse. Si esto pasara, se podrían producir obstrucciones y un mal funcionamiento de la bomba del depósito. El resultado final, según indican los mecánicos, la avería que se produce en esta pieza podría obligar a sustituir la bomba por otra nueva, lo que podría costarnos entre mil y dos mil euros, en función del modelo que conduzcamos.

Los motores que incorporan éster dispositivo no pueden circular sin la mezcla con el AdBlue. Pedro esto no debe convertirse normalmente en un problema para el conductor habitual del coche, ya que todos los modelos del mercado equipados con este complemento muestran cuántos kilómetros les quedan por recorrer con los litros disponibles, avisando antes de que se acabe. En función de cada marca se cuenta con una autonomía entre los 10.000 y los 20.000 kilómetros. En caso de que se acabe por un despiste y tras no atender todos los avisos, el coche nos dejará llegar a nuestro destino, pero una vez allí no arrancará hasta que no rellenemos el depósito de nuevo líquido AdBlue.