El vehículo eléctrico que conecta generaciones

La movilidad urbana vive una transformación acelerada. La conciencia ecológica, las restricciones al tráfico contaminante en los centros urbanos, el auge de soluciones eléctricas y la movilidad compartida, están dibujando un nuevo mapa de cómo nos movemos por la ciudad. Sin embargo, hay grupos de población que no ven cubiertas sus necesidades por diversos motivos: los más jóvenes no pueden acceder a los vehículos eléctricos por su elevado precio, pero la preocupación ecológica que muestran muchos de ellos sumada a las restricciones, les disuade de otras alternativas contaminantes y también caras.

Silence LR

Soluciones

En el otro extremo, los más seniors necesitan soluciones de movilidad puerta a puerta y en muchas ocasiones no pueden optar por alternativas de multimodalidad que les exigen más esfuerzo físico, pero ya no pueden llegar al corazón de la ciudad con sus coches de siempre. Una empresa española, Silence (ACCIONA), ha diseñado una solución óptima para estos colectivos, y para muchos otros grupos de población que no quieren renunciar a la comodidad de un coche, pero no les sirven las soluciones grandes, caras o contaminantes que ya había en el mercado. Se trata del Silence S04, el primer nanocar eléctrico que responde precisamente a ese reto: un coche urbano, versátil y accesible para todas las edades.

Movilidad urbana sin edad

El S04 no es un coche diseñado para un nicho: es una solución de movilidad pensada para adaptarse a diferentes necesidades, circunstancias y etapas de la vida urbana. Para los más jóvenes será una herramienta para empezar a construir su independencia, para los más mayores una forma de conservarla. Su conectividad, su diseño minimalista y su propuesta de «suscripción» de baterías -que abarata el precio de compra- encajan tanto con el estilo de vida de un joven digital como con las necesidades prácticas de un senior que quiere simplicidad y fiabilidad. Además, su tamaño compacto permite circular y aparcar sin problemas en ciudades congestionadas. Y al ser eléctrico, tiene acceso libre a zonas de bajas emisiones, cada vez más frecuentes en las principales urbes españolas.

Conducir desde los 15 años

Una de las características del Silence S04 es que está disponible en dos versiones homologadas: L6e y L7e. La primera puede conducirse desde los 15 años con licencia AM, como un ciclomotor. Esto convierte al S04 en una opción ideal para adolescentes y jóvenes que necesitan autonomía para ir al instituto, a actividades extraescolares o al trabajo, sin depender del transporte público ni de sus padres. Frente a los patinetes o motos eléctricas, el nanocar ofrece una mayor protección y estabilidad. Cuenta con carrocería cerrada, calefacción, aire acondicionado espacio para mochila o compra, y capacidad para dos personas. Para muchos jóvenes, puede ser el primer paso hacia una movilidad responsable, segura y sostenible. El Silence S04 en versión L7e , puede alcanzar hasta 90 km/h, lo ofrece la opción de una conducción potente, sin marchas y sin ruidos ni vibraciones como las que trasmiten otros vehículos de combustión con motor de gasolina o diésel a quienes sí tienen carnet de conducir.

Apuesta inclusiva

Ambas opciones cuentan con una maniobrabilidad excelente, batería extraíble que se puede cargar en casa y costes de uso muy bajos. Todo ello hace que este pequeño coche eléctrico no sea solo funcional, sino liberador. Permite seguir yendo al mercado, al centro de salud o a visitar a los nietos sin depender de terceros, ni de un transporte público a veces poco amigable con la edad….pero también es una opción moderna y estética para ir a la universidad, a una terraza de moda o a tardear por el centro. En la visión de Silence (ACCIONA), la movilidad no es sólo una cuestión de tecnología, sino de impacto social.

El S04 está pensado como un vehículo inclusivo, que no margina por edad, experiencia o ingresos económicos. Su mantenimiento reducido, su bajo coste por kilómetro y su sistema de batería intercambiable permiten democratizar el acceso al vehículo eléctrico, sin necesidad de tener garaje ni punto de recarga.

Sin necesidad de punto de recarga

Uno de los puntos fuertes del S04 son sus baterías extraíbles como si fuera un trolley. Si hay cerca un enchufe para cargar el móvil, se puede cargar la batería, lo que lo hace mucho más accesible para ciudades compactas. Además, Acciona está expandiendo la red de Battery Stations, estaciones de intercambio de baterías donde puede sustituirse una usada por una cargada en menos de 30 segundos, con una experiencia de usuario muy similar a lo que era el repostaje de gasolina.