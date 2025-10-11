Velca, el fabricante español de motos eléctricas, premio Impulso a la movilidad sostenible

El fabricante español de motocicletas eléctricas Velca ha sido galardonado con uno de los premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible que han sido entregados por el presidente de Aragón, Jorge Azcón quien destacó en el acto de entrega que, aunque el sector de la automoción enfrenta retos a nivel global, las perspectivas en la Comunidad son optimistas: “La llegada de la gigafactoría de CATL y Stellantis va a suponer un antes y un después en un sector fundamental para la economía de la Comunidad Autónoma. Garantizará el futuro de la industria y el empleo en el territorio y generará nuevas oportunidades para las empresas auxiliares”.

Jorge Azcón, presidente de Aragón Evercom

En el mismo acto estaba presente asimismo el secretario de Estado de Industria, Jordi García, que fue el encargado de la clausura. Otras empresas premiadas por esta iniciativa patrocinada por Ibercaja fueron Little Electric Energy SL, Dealerbest y Tera Batteries, mientras que la Fundación CEA ha recibido el reconocimiento especial a la iniciativa social en Movilidad. La organización del acto estuvo a cargo de las principales asociaciones del sector como Anfac, Faconauto y Sernauto.

Jordi García destacó por su parte la importancia de “fortalecer la cadena de valor local, la transferencia tecnológica y la formación, bajo criterios sociales, ambientales y de gobernanza y anunció una convocatoria de fondos Perte por importe de 500 millones de euros para impulsar una política industrial europea basada en tecnología e innovación.