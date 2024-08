Vespa GTS 300: la esencia del lifestyle italiano

La nueva oferta de Vespa, el modelo GTS, mantiene el encanto clásico de esta marca, pero se moderniza con numerosos detalles, y todo ello sin apenas variar su estiloso diseño. Son muchos los aspectos que se han actualizado en la Vespa GTS. Quizá el grupo óptico delantero y trasero son los que destacan, pero no hay que olvidar que también se ha trabajo y mucho en su comodidad, pensando en que esta nueva Vespa no solo es un vehículo urbano, sino también es un scooter que puede afrontar sin problemas cualquier tipo de recorrido.

300GTS Vespa

Para mejorar su confortabilidad se ha diseñado un nuevo asiento más amplio; un nuevo cuadro de instrumentos que puede ser digital o analógico y, además, se le ha dotado de conectividad mediante una pequeña pantalla TFT que se puede conectar a la App Vespa Mía. Todo ello con el objetivo de llegar a un mayor número de usuarios que no solo quieren un transporte urbano fiable, manejable y fácil de conducir, si no que vas más allá y buscan que su Vespa pueda realizar sin problemas desplazamientos más allá del concepto inter-urbano.

GTS300 Vespa

Y, en Vespa, lo han conseguido montándole un motor de 278 c.c. que rinde 24 caballos más que suficientes para moverse en ciudad, pero indispensables para meterse en vías rápidas. Todo ello ha obligado a reconsiderar ciertos aspectos dinámicos, como por ejemplo las suspensiones. La delantera ha sido rediseñada y ahora es más ligera lo que en carreteras viradas hace que este scooter se muestre ágil y equilibrado.

Su carrocería mantiene, sin apenas variaciones de importancia, la tradicional estética Vespa, en la que destaca su amplia plataforma para los pies, un cómodo asiento con una altura al suelo de solo 79 centímetros y una posición de pilotaje, frente a su clásico manillar carenado, muy relajada. En ciudad se mueve con ligereza y el motor responde a la perfección. En carretera más de los mismo: agilidad, velocidad, equilibro y una gran sensación de seguridad. Las suspensiones absorben cualquier regularidad y la frenada, más que suficiente tanto en lo que se refiere al disco delantero como al trasero, ambos asistidos por sistema ABS de dos canales.

Pero donde radica el verdadero secreto de esta Vespa es en su motor; un mono-cilíndrico de 278 c.c. (el más potente jamás montado en una Vespa) exento de vibraciones; y destaca no solo por sus 24 caballos de potencia; también por su más que exquisita suavidad en su respuesta, lo que ofrece una seguridad de marcha fuera de toda duda; y si el asfalto nos da alguna desagradable sorpresa, dispone de serie de un control de tracción muy efectivo; es tanta la seguridad que aporta en trazados sinuoso, pese a su pequeñas llantas, que en ocasiones el caballete central llega a rozar con el asfalto, lo cual no deja de ser una buena advertencia para recordarnos que estamos conduciendo un scooter, de una auténtica Vespa, y no sobre una moto deportiva.

Con idénticas soluciones estéticas y técnicas, esta nueva Vespa GTS también se comercializa en versión de 125 c.c. y pese a su menor cilindrada y potencia, el motor aporta las mismas sensaciones que en la de 300. Dispone ya en nuestro país, la GTS 300 tiene un precio de 6.999 euros, mientras que la versión, sin carné de 125 c.c., tiene un precio de 5.999 euros.