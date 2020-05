Uno de cada tres usuarios de gimnasios podría no volver tras el confinamiento

Alrededor del 30 por ciento de los clientes de gimnasios y centros deportivos de la Región de Murcia podría no volver a estas instalaciones cuando se retome la actividad tras las semanas de confinamiento, según una investigación en la que ha colaborado la Universidad de Murcia (UMU).

Esto se debe a que son muchas las personas que no se plantean el regreso a los centros deportivos, al menos hasta septiembre, por cuestiones de seguridad sanitaria, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

En este sentido, los investigadores que han realizado el estudio -resultado de una encuesta a 1.500 usuarios con edades comprendidas entre los 15 y los 61 años- apuntan que la principal opción que se presenta en los próximos meses es una apuesta por los entrenadores personales y el entrenamiento en grupos reducidos.

En concreto, el informe ha sido elaborado por profesores que imparten docencia en el ciclo superior de FP de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del centro Samaniego, en Alcantarilla, en colaboración con el Grupo Ingesport de la UMU.

Del citado estudio se desprende, además, que el 57,5 por ciento de los centros deportivos y gimnasios de la Región no ha contactado de ninguna forma con sus clientes en el periodo de confinamiento por la crisis sanitaria de la covid-19,

Entre todos los encuestados, el 61,9 por ciento encuentra en las clases virtuales en sus diferentes formas una opción para continuar con su actividad física, mientras que el 19,4 ha descartado plantearse por completo esta opción.

El 18,7 por ciento restante no descartaba hacer algún tipo de ejercicio en casa, aunque no era una opción con la que se comprometieran de manera decidida. En este sentido, las personas han argumentado la falta de espacios adecuados en sus domicilios la principal razón para la resistencia a practicar deporte en casa durante este confinamiento.

Respecto a la formación que les gustaría que tuviese la persona que dirigiese esas clases, el 51 por ciento desearía que fuese un Graduado universitario en Actividad física y deporte (CAFD) o graduado superior de Formación Profesional de la familia de la actividad física y deporte, mientras que el resto no sabe o no se posiciona al respecto.

Suspensión de cuotas

En lo que respecta a las cuotas mensuales, entre el 42,5 por ciento de los centros que sí han contactado con sus usuarios, más de la mitad (56,8) han optado por plantear aplazar las cuotas o suspenderlas hasta el momento en que la situación se normalice; mientras que el 36,13 no han planteado ninguna solución sobre las cuotas.

Solo el 7,07 por ciento de los centros deportivos han devuelto el dinero de los clientes o han optado por pequeñas reducciones a cambio de clases virtuales.

Entre sus conclusiones, el estudio realizado apunta a que estos datos son lo suficientemente significativos para que desde la dirección o gerencia de los centros deportivos puedan tomarse decisiones en la línea de mejorar la relación con sus usuarios e intentar paliar las consecuencias del periodo de confinamiento.

Asimismo, se insta a toda la población a que tome las medidas de prevención y control pertinentes ante la inminente posibilidad de retomar su actividad física, ya sea en centros deportivos o al aire libre.