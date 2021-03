Aprobada en el Ayuntamiento Murcia la moción de censura impulsada de Ciudadanos, PSOE y Podemos

Sin sorpresas de última hora. Con 15 votos a favor y 14 en contra, la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos, PSOE y Podemos para sacar de la Alcaldía al popular José Ballesta. Tras un debate intenso en el que los reproches entre PP y Ciudadanos, antiguos socios de gobierno, han estado latentes, los ediles de la formación naranja han mantenido su acuerdo con el PSOE y Podemos y han votado a favor de la moción.

Posteriormente, José Antonio Serrano, líder socialista que encabezaba la candidatura a la Alcaldía, ha tomado posesión como nuevo alcalde de Murcia.

“Se ha acabado con 26 años de gobierno municipal. Esta casa lleva cerrada demasiado tiempo, se ha dejado de escuchar y, peor aún, señor Ballesta, usted está embelesado mirándose a sí mismo”.

Serrano también ha puesto sobre la mesa de los reproches la vacunación fuera del protocolo la excusa para sacar adelante la moción de censura. “Hay detrás razones rotundas, contrataciones sospechosas, vacunación irregular, facturas, investigaciones judiciales y policiales, y un déficit democrático”.

Además, el socialista ha pedido a los 15 componentes de la moción de censura que “no se dejen arrastrar por la inercia para que no les salpiquen las prácticas corruptas. No todos vendemos nuestra alma al diablo, no todos tenemos precio, como sí ha ocurrido en la Asamblea Regional”, ha dicho en referencia a los tres diputado de Cs que votaron en contra de su propio partido.

Ballesta, por su parte, ha asegurado irse del Consistorio “sin resentimiento”. Ballesta ha repasado uno por uno todos los miembros de su equipo de Gobierno, de la Corporación, a miembros del partido, a quienes ha agradecido su confianza, y ha pedido a quienes se hagan cargo “que el viento siempre sople a vuestro favor”.

“Sentid el enorme peso de la responsabilidad de estar a la altura de la brillante historia de Murcia. Llevaré con orgullo haber estado al frente de esta institución, y doy gracias a Dios”.

“Mociones trampa”

Desde la bancada popular, Rebeca Pérez ha recordado que José Ballesta fue “el alcalde más votado de España”, y ha acusado a Ciudadanos y PSOE de ser los responsables de una “indecencia política”. “Han querido repartirse la Región, con un obsceno reparto de las instituciones y tirando la papeletas por el sumidero. Sin pudor, han puesto en marcha dos mociones trampa”.

Pérez ha asegurado que todo el relato que han puesto en marcha ha acabado en un “circo”, basado en bulos, insidias, cada vez más frecuente en la política actual “que tiene en Pedro Sánchez su máximo exponente”, y ha recordado que los ciudadanos de Murcia ya lo han dejado claro: “Ahora no, así no, no es el momento”.

La popular también ha cargado contra lo que ha denominado “Operación Moncloa”, urdida por alguien que no conocen ni les importa Murcia. “Son ustedes cómplices, es un invento para repartirse el poder”, ha remarcado. “Murcia es un laboratorio de ensayo y prueba. Sus actos tendrán consecuencias”.

“PP y Cs no son el mismo partido”

Por su parte, uno de los impulsores de la moción de censura, Mario Gómez, de Cs, ha asegurado que “no es agradable firmar una moción en contra de nuestros socios”. Así, el dirigente e la formación ha querido recordar que “PP y Cs no son el mismo partido, y hoy lo vamos a demostrar. Incumplieron el acuerdo firmado tomando decisiones de gobierno por decreto, aprovechando su mayoría en las Juntas de Gobierno y su poder como Alcalde para derogar, incluso, el decreto que habían hecho compañeros de gobierno”.

Gómez ha acusado a Ballesta y al gobierno municipal de “no querer socios de gobierno, sino cómplices”. “Los que mienten y ponen cara de bueno, son los peores”.

“Tintes de socialismo azulón”

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, además, ha dicho sentir “asco” por la “imagen que está dando Murcia, por comprar voluntades, por los anhelos que nada tienen que ver con las necesidades de los murcianos”.

Antelo ha recordado que hace un año le pidió a Ballesta que destituyera a Mario Gómez. “Un escorpión siempre pica, y cuando menos se los espera, se cobra su vendetta personal”.

Incluso, el dirigente de la formación de Abascal ha acusado a Ballesta de no haberse puesto en contacto con ello. “Es evidente que votaremos que no a la pirueta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en este Ayuntamiento”.

Incluso, ha asegurado que en los últimos dos años, el gobierno municipal del PP “ha tenido un tinte de socialismo azulón. No nos ha hecho caso en muchas políticas que le hemos puesto en la mesa”.

“Soy médico”

Uno de los momentos más tensos en este Pleno Extraordinario se ha producido cuando el portavoz municipal del PSOE, Enrique Lorca, ha acusado al exconcejal de Sanidad del PP, Felipe Coello, de haberse vacunado sin haber estado en primera línea y haber engañado a la sociedad. En este momento, Coello, presidente de la Mesa, ha intervenido para recordarle que él es médico. “Le pido respeto”.