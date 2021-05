El PP murciano incide en que quienes fraguaron la moción de censura en Murcia “son los más perjudicados”

El secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha asegurado que “los partidos que fraguaron la fallida moción de censura en la Región hicieron han sido los más perjudicados tras las elecciones de Madrid”.

De hecho, tal y como ha remarcado, “la ambición personal y la irresponsabilidad de Ana Martínez Vidal y Diego Conesa han provocado un efecto nacional con la desaparición de Ciudadanos, la salida de Pablo Iglesias del escenario político aboca a Podemos a su desaparición y el hundimiento del PSOE con los peores resultados de su historia en la capital de España, tras el sorpasso de Más Madrid”.

Luengo ha incidido en que, tal y como reflejaron las encuestas, “7 de cada 10 votantes de Ciudadanos en la Región no estaban de acuerdo con la chapuza de moción de censura que quedó totalmente desacreditada por la sociedad” y, a juicio de Luengo, “el hecho de que hoy el Ayuntamiento de Murcia sea sustentado por un partido en extinción con un problema interno muy serio, pone en evidencia que no esto no bueno para la ciudad y los que hoy gobiernan el Ayuntamiento saben que en dos años habrá un gobierno fuerte del Partido Popular”.

Para Luengo, la victoria del Partido Popular en Madrid, refuerza tanto al Partido Popular como al presidente, Pablo Casado. “El espaldarazo de los madrileños a las políticas de libertad del PP impulsan un cambio de ciclo en España; el PP es la gran referencia del centro derecha y la única alternativa al sanchismo”, ha aseverado el líder ‘popular’.

Además, Luengo ha remarcado que “se ha demostrado que, uniendo todo el centro derecha, se puede ganar a Sánchez porque la sociedad quiere un cambio, frente a la incompetencia y la confrontación de la izquierda, prefieren la libertad y la concordia que representa la derecha”.