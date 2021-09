El PP arremete contra el PSOE por negar actuaciones en el Mar Menor

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha denunciado que “el PSOE se opone a cualquier medida que contribuya a la protección y recuperación del Mar Menor. Lejos de aportar, el PSOE ni hace ni deja hacer”. Así ha respondido a los socialistas, en relación al supuesto informe del Instituto Oceanográfico Español que rechazaría el dragado de la gola de Marchamalo.

Cano ha aclarado que “la propuesta pasa por recuperar el calado, no dragar”, a lo que ha añadido que, “resulta paradójico que, en 2011, cuando sí lo hizo Teresa Ribera, el dragado no fuese una temeridad”.

El ‘popular’ ha explicado que “todas las recomendaciones que se ponen encima de la mesa, se hacen a partir de las decisiones del Comité Científico” y ha añadido que “la recuperación del calado de la gola de Marchamalo es una medida puntual y reversible para oxigenar el agua ante futuras situaciones urgentes”, de hecho, “se propone una apertura que permita un intercambio de agua mínimo”, ha puntualizado.

“Nos gustaría que el PSOE explicase cuáles son sus propuestas para actuar ante una posible anoxia que, tal y como nos avisan los científicos, es una posibilidad que aún permanece”, ha señalado Cano.

Al hilo, el diputado del PP ha remarcado que “estamos ante una catástrofe ambiental que requiere soluciones urgentes” porque “el Mar Menor no puede aguantar más” y, para ello, “necesitamos una respuesta de Estado”.

El ‘popular’ ha insistido en que “el foco principal está en la rambla del Albujón”, sin embargo, “la inacción de Sánchez y la ministra Teresa Ribera está permitiendo que cada día entren 30 millones de litros de vertido y 5 toneladas de nitratos al Mar Menor”.

En este sentido, Cano ha subrayado que “si no se para la aportación de agua dulce de la rambla del Albujón y no se rebaja la gola de Marchamalo, no vamos a solucionar nada”. Además, el diputado de PP ha destacado que “lo llevamos advirtiendo, si llega una DANA, y colapsa el Mar Menor, la responsabilidad por omisión e inacción, será exclusivamente del Gobierno de España”.

“Hace casi 20 días que la vicepresidenta del Gobierno vino a la Región de Murcia y todavía sigue sin aportar propuestas y soluciones para la recuperación del Mar Menor”, ha señalado Cano. “Seguimos esperando porque para el Gobierno regional sí es una prioridad, aunque para el Estado no lo sea”, ha concluido.