El PSRM acusa al PP de mentir para no tener que cerrar los regadíos ilegales “que están matando el Mar Menor”

El diputado regional, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que el PP “intenta imponer una mentira para no tener que cerrar los regadíos ilegales que están matando el Mar Menor”. Martínez Baños le ha recordado a Jesús Cano que la CHS identifica los regadíos ilegales, sanciona y pasa los expedientes al Gobierno regional, que es el responsable de la clausura de estos cultivos.

“La Fiscalía investiga al Gobierno regional por no actuar contra quienes contaminan y el PP impide que se debata nuestra propuesta para actuar de inmediato en los regadíos ilegales. No son de fiar y no son nadie para dar lecciones, porque llevan 26 años mirando hacia otro lado y dejando morir la laguna salada”, ha apuntado.

El diputado socialista ha incidido en que la Ley de Recuperación y Protección del Mar deja muy claro en sus artículos 33 y 34 que la competencia es del Gobierno regional, y que, además, el Partido Popular “no está interesado en clausurarlos, porque vetaron el debate de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que permitiría levantar con carácter inmediato los cultivos expedientados del Campo de Cartagena”.

Del mismo modo, ha subrayado que la CHS sí está precintado las desalobradoras ilegales y sí está haciendo que se sellen los pozos ilegales, “porque esto sí les corresponde. Sin embargo, los regadíos ilegales, que son competencia del Gobierno regional, no se están clausurando”.

“Día tras día, el Gobierno regional intenta insertar una mentira sobre el Mar Menor en los medios de comunicación para engañar a la ciudadanía. Ellos son culpables de la situación actual de la laguna porque durante años han dado cobijo a los que contaminan y roban agua”, ha comentado Martínez Baños.

El diputado autonómico ha querido subrayar que la CHS ha remitido a la Consejería de Agricultura 132 expedientes para que ordene la restitución de los terrenos a su estado original, pero que esta no los ha concluido. “Lo que tiene que hacer el PP de López Miras es dejar de confrontar y de crear espectáculos en la rambla del Albujón, y cumplir sus competencias en el Mar Menor”, ha finalizado.