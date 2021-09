Zoido (PP) pide al Gobierno central que destine el 0,8 % de los fondos europeos para recuperar el Mar Menor

El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha destacado que el Gobierno de España “resolvería el problema del Mar Menor” destinando solo el 0,8 por ciento de los 70.000 euros de los fondos europeos Next Generation que tiene “guardados en un cajón de Madrid”, es decir, 600 millones de euros. “Con menos de la mitad de lo que se pensaban gastar en la ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona, y que no han querido ese dinero, se podría empezar a dar una solución definitiva a ese espacio natural, que lo necesita”, ha afirmado.

Zoido ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa ofrecida junto al secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, tras participar en el Comité de Dirección del PPRM que ha presidido este lunes el presidente de esta formación en la Comunidad, Fernando López Miras.

Durante su intervención, Zoido ha lamentado las “circunstancias” del Mar Menor, que es un “espacio único en Europa”, y ha criticado que el Gobierno de España “no le dé trascendencia para que deje de ser un problema”. Así, ha advertido que la laguna salada, como espacio singular protegido, “no aguanta más”.

Ha destacado las palabras del comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, que la semana pasada visitó la Región de Murcia y reconoció que este problema “no se puede resolver de un día para otro, pero hay que empezar a tomar medidas ya para atajar las circunstancias que han dado lugar a su degradación”. Así, ha recordado que Sinkevicius reconoció que el Gobierno regional estaba “haciendo cosas” encaminadas a la recuperación de este espacio y se comprometió a dar “la asistencia técnica y recursos necesarios para que sea una realidad”.

Durante la visita, López Miras enseñó al comisario europeo el Plan Vertido Cero, que fue “consensuado” por “científicos y por la sociedad civil”, con la intervención de ONGs, asociaciones medioambientalistas y agricultores, según Zoido. A su juicio, es el proyecto que hay que seguir para “poder recuperar cuanto antes ese espacio privilegiado frenando los vertidos”.

Zoido, que ha recordado que su mujer es de la Región de Murcia y que sus hijos y nietos aprendieron a nadar en el Mar Menor, ha considerado que aplicando el PLan Vertidos Cero “haremos un gran favor no solo a los que residen o veranean en el entorno, sino a toda la Región” porque “es un tesoro que tiene España y la UE”.

“Que nos dejen hacer”

Ha suscrito las palabras de López Miras cuando pide al Gobierno de España que, “si no quiere hacer nada” para la recuperación del Mar Menor, al menos “deje hacer” a la Comunidad Autónoma. “Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere apostar por sacar a concurso las obras del Colector Norte, que se aparte y deje al Gobierno regional actuar”, según Zoido, quien cree que “es el momento de apostar por las soluciones que dicen los científicos, y no para el debate partidista”.

En este sentido, ha destacado que España ha sido, tras Italia, el país más beneficiado de los fondos europeos Next Generation destinados por la UE para la recuperación tras la pandemia. Se trata, recuerda, de 70.000 euros “a fondo perdido” y ha puntualizado que el Gobierno de Sánchez podría empezar “inmediatamente” a dar solución al Mar Menor destinando solo un 0,8% de ese montante, unos 600 millones de euros.

“Ya está ahí la financiación para empezar inmediatamente y que, en el menor tiempo posible, sea una realidad la recuperación integral del Mar Menor”, según Zoido, quien ha subrayado que el proyecto Vertido Cero “reúne todas las características para recibir esos fondos” porque “supone el cambio ecológico y la sustitución de una economía por otra mucho más sostenible”. Así, ha garantizado que la recuperación del Mar Menor es “una prioridad” para el PP europeo y el PP de la Región de Murcia.

Ha criticado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “no ha traído ninguna solución”, pero se la ha brindado la UE. “Sánchez solo tiene que autorizar que esos 600 millones estén disponibles cuanto antes”, según el eurodiputado, que pide la ejecución de ese dinero y asegura que su grupo parlamentario vigilará las medidas que toma el Gobierno de España para su aplicación.

Por otra parte, ha considerado que “no debe criminalizarse a ningún sector” del estado de la laguna, porque “la responsabilidad es de algo que se hizo hace muchísimos años”. Así, ha emplazado a dejar a los científicos “que establezcan una prioridad” en las actuaciones.

Ha destacado que el Gobierno de España ya ha recibido ya 9.000 millones de euros que “tiene metidos en un cajón”. A su parecer, conseguir la sostenibilidad económica del entorno del Mar Menor “merece la pena”. “No tiene por qué dar los 600 millones de golpe, porque no se pueden gastar de golpe; pero sí puede hacer una reserva y una transferencia para que se pueda empezar ya a trabajar”, ha aseverado.

“Zoido, un aliado de la Región de Murcia”

Luengo, por su parte, ha destacado que Zoido es “un aliado de la Región en Europa” y “sabe perfectamente cual es el proyecto de recuperación --el Plan Vertido Cero-- su importe y que implicaría solo el 0,8% de esos 70.000 millones”.

Ha recordado que el Plan Vertido Cero empezó a redactarse en 2013, lo que representa “ocho años de intenso trabajo”. Además, ha insistido en que el proyecto recabó “el consenso de toda la sociedad española” porque “participó todo el mundo”. A su juicio, “no es una cuestión económica, sino de voluntades”.

Ha recordado que Ribera ha visitado el Mar Menor dos veces, la primera con motivo del episodio de peces muertos en 2019 y la segunda, hace menos de un mes, con otro episodio de peces muertos. Así, se pregunta “qué pasaría si esta semana o la que viene hay otro episodio de peces muertos”, si “va a volver a venir la ministra a dar el pésame”.

“La situación es crítica y el Gobierno central no ha hecho más que enredar con competencias y regadíos ilegales”, según Luengo, quien cree que la situación se está “volviendo en contra” de Sánchez porque “un informe tras otro no hacen más que indicar que quien tiene las competencias es el Estado”. Así, se pregunta “cómo es posible que el Estado siga vendiendo agua a regadíos ilegales” y ha aclarado que “una cosa es cortar el grifo y otra restituir el terreno como estaban anteriormente”.

Por eso, ha recordado que López Miras, ante “la última negativa” de Sánchez a ejecutar el Plan Vertido Cero, ha pedido al Gobierno central que se “eche a un lado, que no estorbe más” y deje “trabajar” al Ejecutivo murciano. “López Miras ha pedido permiso para hacer él el Colector Norte, que sigue vertiendo”, según Luengo.

“Hemos tenido la suerte de tener a la secretaria de organización del PP nacional, Ana Beltrán, interesándose por todos los temas del Mar Menor y diciendo que es un tema prioritario para el PP de todo el país”, ha celebrado Luengo, quien ha insistido en que Zoido “va a ser la voz del Mar Menor en Europa”. Además, ha destacado que el presidente del PP nacional, Pablo Casado, “no solo ha venido al Mar Menor en circunstancias dramáticas, sino a bañarse con su familia y a disfrutarlo cada verano, y también en circunstancias extraordinarias, como en las inundaciones de 2019″. Así, ha ratificado que “verán a Casado hablar de la laguna salada y de su compromiso”.

“El Gobierno regional pidió hacer el Colector Norte cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dijo que enterraban el proyecto, uno de los más importantes para bajar el nivel freático y que el cuaternario no siga vertiendo los nitratos que contienen”. “El Gobierno regional sí está haciendo el plan de Vertido Cero, pero el Gobierno de España no solo no hace su parte, sino que no deja que la hagamos nosotros”, ha concluido.