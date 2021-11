El PP enmienda los PGE con 130 millones para transporte, patrimonio y Mar Menor en Cartagena

El Partido Popular ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para Cartagena y su comarca que ascienden a un total de 130 millones de euros. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada del senador del PP, Francisco Bernabé, y el presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, quien señala que estas enmiendas a los Presupuestos “son las que Cartagena necesita y Cartagena quiere, pues recogen inversiones para el transporte, el patrimonio y el Mar Menor”.

Para Arroyo, estas enmiendas suponen, según ha confirmado, 130 millones de euros en obras que Cartagena necesita. “Cerca de 100 millones están centrados en la recuperación del Mar Menor, con medidas para obras e incentivos fiscales”.

Además, la alcaldesa de Cartagena, también ha apuntado que “se contemplan propuestas concretas para que arranquen grandes proyectos” como la Ciudad de la Justicia, propuestas concretas para acelerar la modernización del ferrocarril, con el baipás de Beniel, AVE y accesos a la ZAL.

Arroyo se ha referido a una enmienda que tiene un valor especial para Cartagena como es la recuperación de la Basílica de la Caridad. “La propuesta que se presenta es la de incorporar al presupuesto 488.000 euros destinados a impulsar la recuperación del templo de nuestra Patrona”, ha subrayado la alcaldesa, quien ha puesto en valor el proyecto que está impulsando el Real Santo Hospital de La Caridad y que “necesita el apoyo de todos los cartageneros y del máximo de administraciones para que se lleve a cabo”.

Al hilo, la edil ha explicado que esa partida “la hemos solicitado a través del 1,5 por ciento cultural del Ministerio de Fomento, en base a las inversiones de nuestro Puerto en Cartagena” y, ha apuntado “creemos que ese dinero se debe de quedar aquí, en inversiones tan importantes para todos los cartageneros como es la Basílica del La Caridad”.

Además, Arroyo ha agradecido a los parlamentarios que “nos representan en Madrid su trabajo y su sensibilidad con las necesidades de Cartagena y han elaborado propuestas sensatas y razonables dirigidas a solucionar problemas inaplazables”, ha matizado.

Por su parte, el senador Francisco Bernabé ha denunciado que “frente a estos 130 millones de euros del PP, la única realidad que ha contemplado el PSOE son apenas 400.000 euros”, punto en el que ha matizado que “esa es la principal diferencia entre lo que nos importa a unos y lo que les importa a otros esta gran ciudad y toda su comarca”.

De los 130 millones de euros, el ‘popular’ ha explicado que “100 millones de euros van destinados exclusivamente para la recuperación del Mar Menor” y, por otro lado, “29 millones de euros que se centran en las inversiones para las necesidades que tiene Cartagena”.

En lo relativo al Mar Menor, Bernabé ha recordado que se ha solicitado por un importe de 20 millones de euros la ejecución del colector norte y 60 millones de euros que contemplan las actuaciones tan emblemáticas y necesarias como el bombeo de la rambla del Albujón, la recuperación del calado de la gola de Marchamalo, el dragado de los fangos y lodos que anegan nuestras playas, especialmente, en las zonas de Los Urrutias y de Los Nietos, la adquisición y renaturalización del paraje de El Vivero, en primera línea de la Manga del Mar Menor, o la transformación de la antigua estación de aguas residuales de El Algar en un filtro verde, así como todas aquellas actuaciones de retención de las aguas pluviales que, con carácter torrencial, se producen en nuestra comarca que llegan desde las ramblas hasta el ecosistema.

Incentivos fiscales Mar Menor

Además, Bernabé ha presentado dos enmiendas relacionadas con el tejido productivo. Por un lado, para el apoyo de nuevas iniciativas emprendedoras en Cartagena y su comarca, se ha solicitado que “se produzca una bonificación del 35 por ciento de la inversión total para actividades de negocio que incluyan medidas que repercutan en la recuperación del Mar Menor”. Y, por otro lado, “la bonificación del 50 por ciento del IBI en todos los establecimientos de negocio”.

Además, centrándose en las necesidades que presenta Cartagena, el senador del PP ha incidido en la solicitud de una enmienda, por un importe de un millón de euros, “para que se pueda llevar a cabo, sin más demora, el próximo año, la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia” que, ha remarcado, “tanto demandan los profesionales del sector como los usuarios de las instalaciones judiciales”.

En materia de infraestructuras, Bernabé ha destacado “la petición de más de 26 millones de euros para la llegada de la Alta Velocidad a nuestra Región y para iniciar la construcción del baipás de Beniel, que nos daría una salida directa, desde Cartagena hacia el centro de la península”. Y, además, ha señalado, “para que se empiece a redactar el proyecto del enlace ferroviario del Corredor Mediterráneo con la nueva ZAL de Los Camachos”.

Además, Bernabé ha detallado “las partidas correspondientes al mantenimiento de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con 60.000 euros; la continuación de las obras del Anfiteatro Romano, por importe de 650.000 euros; se acometan las obras en las baterías de costas, por 800.000 euros”.

Apuesta por el Corredor Mediterráneo

Por su parte, el presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, ha dicho que “el PP ha presentado enmiendas que posibilitarán que el Corredor Mediterráneo empiece a hacerse realidad el próximo año en Cartagena” porque, ha continuado, “la Región no puede ser seguir siendo el cuello de botella de esta infraestructura por el capricho de un Gobierno social comunista que ni destina presupuesto suficiente, ni tiene voluntad política de tratar a la Región como se merece al convertirnos en una isla ferroviaria, sin trenes de Cercanías”.

“El Corredor del Mediterráneo es una es una infraestructura fundamental, no solo para España y el conjunto de Europa, sino para la Región, en particular, como comunidad exportadora, para poder llevar nuestros productos por toda Europa”. Y, ha lamentado, “no entendemos los más de 20 años de retraso que contamos cuando en Cataluña o la Comunidad Valenciana es un proyecto que ya está encauzado”.