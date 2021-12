López Miras descarta un nuevo pacto con Ciudadanos en Murcia. “No es de fiar”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha descartado la posibilidad de alcanzar en un futuro un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, un partido al que ha tachado de ser “de todo menos fiable”, y ha defendido que “la única forma de garantizar que no gobierne la izquierda ni el señor Pedro Sánchez es votando única y exclusivamente al PP”.

López Miras ha hecho estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, donde se encuentra para participar en el acto de conmemoración del Día de la Constitución.

“En la Región de Murcia teníamos un gobierno con Cs; un gobierno que tenía un documento vigente que habíamos firmado con numerosas propuestas y medidas que se estaban cumpliendo una por una”, ha recordado el dirigente murciano, tras ser preguntado por su opinión sobre la posible coalición electoral de PP y Ciudadanos en Andalucía.

Tras esto, ha señalado que “una noche con nocturnidad y alevosía en mitad de pandemia, en el momento más difícil de la Región de Murcia, cuando mayor número de contagios y de fallecidos por coronavirus teníamos, Cs firmó una moción de censura con el PSOE para desestabilizar el actual gobierno de libertad de la Región de Murcia y darle poder a la izquierda”.

Por todo ello, ha señalado que, a su juicio, “Cs es de todo menos fiable”, al tiempo que ha afirmado que “la única forma de garantizar que no gobierne la izquierda ni el señor Sánchez es votando única y exclusivamente al PP”.

“No pedimos limosna, pedimos lo que es nuestro”

Por otra parte, el dirigente murciano también ha afirmado que, al reclamar agua a través del trasvase Tajo-Segura, “no estamos pidiendo una limosna para la Región de Murcia”, sino que “estamos pidiendo lo que es nuestro”.

Así lo ha dicho tras mostrarse contrario a vincular el concepto de solidaridad con el volumen de agua que corresponde a cada territorio del país.

“No estoy de acuerdo cuando se habla de agua y solidaridad. No estamos pidiendo una limosna para la Región, estamos pidiendo lo que es nuestro, estamos pidiendo justicia. Precisamente esto es lo que dice la Constitución, que los recursos de España deben ser repartidos por igual a todos los españoles”, ha señalado.

“Por tanto el agua que nos merecemos en la Región de Murcia no es una cuestión de solidaridad ni una limosna, es cuestión de justicia”, ha agregado.

El presidente murciano también ha querido dejar clara su postura contraria a las declaraciones vertidas por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, este sábado en Murcia, cuando aseguró que la Región puede llegar a ser “autosuficiente” en materia hídrica.

“No puedo estar más en desacuerdo con lo que dijo Pedro Sánchez, el PSOE, este fin de semana, que la Región de Murcia podría ser autosuficiente en materia de agua, es decir, vivir con nuestros recursos sin que haya trasvase. Esto es una barbaridad y no podemos permitirlo”, ha recalcado López Miras.

Financiación autonómica

Finalmente, en lo relativo a la reforma del sistema de financiación autonómica, el líder murciano ha reprochado al Gobierno central “las formas” con las que ha abordado la reforma, al no abrir un diálogo previo con las comunidades, al tiempo que ha reclamado una “especial sensibilidad” hacia aquellos territorios que “llevamos años maltratados y perjudicados”.

“Es cierto que no me han gustado las formas; no me ha gustado que se nos envíe un documento sin haberlo contrastado antes con las comunidades, sin haberlo consensuado ni dialogado, sin haberlo debatido. Creo que no eran las formas, pero ahora nos queda un largo camino por recorrer”, ha señalado López Miras.

El dirigente murciano ha señalado que el Ejecutivo de la Nación debe tener “una especial sensibilidad con aquellas comunidades que llevamos años maltratados y perjudicados por el sistema de financiación”, y ha censurado que la propuesta del Gobierno central no incorpore “ningún fondo de compensación para aquellas comunidades que hemos estado maltratadas y discriminadas durante los últimos años”.