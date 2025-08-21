La Región de Murcia tendrá en la próxima década 159.900 jubilaciones y menos de 80.000 jóvenes entrarán al mercado laboral

La Región de Murcia contabilizará en la próxima década 159.900 jubilaciones mientras que se incorporarán al mercado laboral unas 78.497 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años, según un informe desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

Según el estudio, el relevo generacional en la comunidad es "relativamente menos adverso" que en el conjunto de España, ya que mientras en la Región se prevén 2 jubilaciones por cada nueva incorporación, la media estatal es de aproximadamente un tercio de relevo.

En este sentido, desde Fundación Adecco explican que el fenómeno migratorio será "clave" para paliar la falta de relevo generacional. Así, se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a la Región más de 163.000 extranjeros, de los que el 80% estará en edad laboral y el 70% buscará activamente empleo --unas 91.600 personas--.

"La migración será clave para sostener el mercado laboral, especialmente en sectores con escasez de mano de obra, pero no basta por sí sola. Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y orientación", han señalado las mismas fuentes.

Por otro lado, ha apostado por "reenganchar" a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles para mitigar los efectos del déficit de relevo generacional y sostener la capacidad productiva del mercado laboral.