Antivacunas con el Certificado Covid: los fraudes para conseguir el documento sin vacunarse

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el jefe de sección de la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, Juan Carlos Pardo, en el programa La Hora de la 1, donde ha comunicado haber tratado dos casos de esta tipología, pero asegurando conocer muchos más.

“Llegan a la UCI asegurando tener el certificado, y así consta en la base de datos. No obstante, al hacer la prueba serológica para valorar qué defensas tienen, observamos que no están vacunados”. Una estafa que el propio sanitario ha achacado a varias opciones: o sienten vergüenza o culpa de admitir que no se han vacunado y que han estafado solo para conseguir el Certificado Covid, o tienen miedo a las vacunas.

La forma de actuar para conseguir estos fraudes ha puesto en entredicho la validez del sistema de registro sanitario. Al parecer, los interesados llegan a las colas de vacunación donde se les realiza un registro previo de sus datos personales, y son dirigidos a la zona de vacunación. No obstante, consiguen dar esquinazo y evitar la zona sanitaria, generándose automáticamente un certificado de vacunación, pese a no haber recibido el pinchazo.

Pardo ha puesto de manifiesto la gravedad que puede suponer este tipo de prácticas para los pacientes muy graves, a quienes incluso “les apretamos” para que confiesen que no están vacunados. “Les decimos las probabilidades que tienen y si hay que utilizar determinados fármacos o no, y es entonces cuando confiesan que no se han puesto la vacuna”.

Pese a todo, el jefe de sección de la UCI ha reconocido que la población murciana tiene un alto grado de vacunación, y que lo más común entre los negacionistas es ingresar asegurando que sí están vacunados, pero que al comprobarlo en las bases de datos no lo están. “Mienten porque se sienten mal, porque se sienten culpables de la situación. Los dos casos que conozco de forma personal eran por miedo a las vacunas”, ha afirmado el médico en el programa de La 1.