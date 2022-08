Los personajes ilustres y más famosos nacidos en la Región de Murcia (parte I)

A continuación enumeramos los X personajes históricos ilustres desde la Edad Media hasta la época actual que, en algunos casos han cambiado el rumbo de la historia y de la cultura, y que nacieron en tierras murcianas:

- Al-Mursi (el Murcia): Abu-L-Ábbas Ahmad Ben Umar Al-Ansari Al-Mursi… también conocido como “el Murcia”, nació en esta ciudad en el años 1219. Durante los siglos XII y XIII, Murcia se caracterizó por sus místicos: Ibn Arabí, el Murcia, Ibn Bartholo, Ibn Sabín o el Zorí… cuyas doctrinas y ellos mismos, siguen recibiendo culto en la religión islámica. Se podría decir que al igual que Ibn Arabí es la cabeza visible del sufismo, “el Murcia” es uno de los máximos representantes de la doctrina salidí. Esta predicación se sigue poniendo en práctica en países como Marruecos y Egipto. Su principal muestra externa, es que sus seguidores visten de verde. Unos 40 años vivió “el Murcia” entre Alejandría y La Meca. Su prestigio siempre fue en aumento y cuando murió las dos ciudades lloraron su fallecimiento sentidamente.

Su sepulcro se instaló en el barrio de El Sayala du Kism, en la isla de Pharos (Alejandría). Fue tan carismático este personaje que se produjeron infinidad de peregrinaciones a su tumba, lo que propició que se construyera una mezquita para albergar sus restos.

Mezquita construida en honor de "Al Mursi" en Alejandría

Dicen que, con el tiempo, esta mezquita se convirtió en la más bella e importante de Alejandría. Se encuentra enclavada en el corazón de la ciudad, para orgullo de todos los murcianos.

- Ibn Arabi, místico árabe: Ibn Arabi (Abenarabi para los cristianos) nació en Murcia y sería conocido como Sheij el Akbar: el Gran Maestro. Arabí fue un místico del Islam, podríamos decir que era un “santo” para los musulmanes. Escritor de cientos de obras, su pensamiento es una síntesis entre corrientes filosóficas árabes de la Falsafa (la interpretación islámica del aristotelismo y el neoplatonismo) y el sufismo (misticismo árabe) con base en el Corán.

Su vida fue un interminable viaje en busca de la paz interior, pero esta tarea también le llevó a recorrer medio mundo. A los 8 años salió de Murcia y se estableció con su familia en Sevilla, donde recibió una excepcional formación literaria, jurídica y filosófica. Consiguió puestos en la administración como secretario del gobierno de Sevilla. De la capital hispalense partió hacia Almería, donde estudio en la escuela Masarrí. Fue por este tiempo cuando conoció a otro gran filósofo cordobés Ibn Rhus (Averroes), con el que mantuvo una excelente amistad.

Ya de adulto, una grave enfermedad le tuvo a las puertas de la muerte. Este acontecimiento marca el inicio de su vocación mística. Las oraciones de su esposa y de su familia le hicieron sanar milagrosamente. A partir de aquí comenzaría una extraordinaria vida espiritual no exenta de éxtasis, visiones y teofanías (manifestaciones de Dios a través de seres, objetos o símbolos).

- Asdrúbal Barca, fundador de Cartagena: Según tenemos entendido, fueron los fenicios los primeros comerciantes que se asentaron en la Península Ibérica, hace unos 2800 años.

Está datado un verdadero asentamiento fenicio en Guardamar (Alicante). Su ubicación es característica de los núcleos fenicios: un promontorio junto a la desembocadura de un río importante, en este caso el río Segura. A parte del comercio, los fenicios nos legaron muchas cosas. Entre otras la cultura de los salazones de pescado, tan típica en el litoral de nuestra Región. También trajeron los garbanzos, que se empezaron a cultivar en Cartagena y después se expandieron a Andalucía y al resto de la Península. Fue Asdrúbal, el fundador de Cartagena, quien ordenó que se cultivase el garbanzo, para el abastecimiento de sus tropas. Ya que era un alimento bueno, barato y fácil de conseguir.

- Isaac Peral, el padre del submarino: Isaac Peral y Caballero (Cartagena, 1 de junio de 1851-Berlín, 22 de mayo de 1895) fue un científico, marino y militar español, teniente de navío de la Armada e inventor del primer submarino torpedero a propulsión eléctrica y plenamente funcional, conocido como el submarino Peral.

Tuvo una intensa carrera en la Armada Española, interviniendo en la guerra de los Diez Años en Cuba y en la Tercera Guerra Carlista, por lo que fue felicitado y condecorado. También destacó en trabajos y misiones de carácter científico: escribió un «tratado teórico práctico sobre huracanes», trabajó en el levantamiento de los planos del canal de Simanalés (Filipinas) y en 1883 se hizo cargo de la cátedra de Física-Matemática de la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada.

Tras la crisis de las Carolinas en 1885, Isaac Peral se consideró en la obligación de comunicar a sus superiores que había resuelto definitivamente el reto de la navegación submarina. Tras un riguroso análisis de su proyecto por los más cualificados científicos de la Escuela de Ampliación, estos dieron su aprobación para que fuese trasladado al ministro de Marina, Manuel de la Pezuela, quien recibió el proyecto con caluroso entusiasmo. Sin embargo, los ministros que le sucedieron demostraron indiferencia o abierta hostilidad –Beránger y Rodríguez Arias–.

Gracias al apoyo de la reina regente María Cristina, el submarino fue finalmente botado en 1888. Sin embargo, a pesar del éxito de las pruebas de la nave, las autoridades del momento desecharon el invento y alentaron una campaña de desprestigio contra el inventor, al cual no le quedó más remedio que solicitar la baja en la Marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido.

- Charo Baeza, una estrella de Hollywood: María del Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, conocida artísticamente como “Charo Baeza”, nació en 1951 en Molina de Segura.

Siendo muy joven, fue descubierta por el director de orquesta Xavier Cugat, con el que colaboró en varias ocasiones. En 1966 ambos se casaron en Las Vegas. Él tenía 66 años y ella sólo 15. Aunque al parecer su matrimonio fue una especie de contrato de trabajo que le permitió actuar en clubs nocturnos, a pesar de no tener la mayoría de edad. En aquella época actuó en ciudades como Nueva York o Las Vegas. También viajó por toda Europa y Latinoamérica. A finales de los 60 hizo breves apariciones en los largometrajes norteamericanos entre ellos un documental-concierto de Elvis Presley (Elvis: That’s the Way is It -1970).

En la década de los 70 compaginó su actividad musical con varios trabajos televisivos que la hicieron muy popular en EEUU, gracias a su imagen exuberante y su peculiar pronunciación, que ella misma exageraba. Apareció en series como «Ironside» y «Azafatas en el aire». En 1977 se nacionalizó estadounidense y un año después, se divorció de Xavier Cugat y se casó con su manager. Apareció como actriz en películas como «Aeropuerto 80» (1979) y «Presidente por accidente» (1988).