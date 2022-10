«El Mar Menor ha registrado el mejor dato turístico de la serie histórica»

El Mar Menor ha salvado el verano sin graves incidentes. ¿En qué estado se encuentra actualmente tras los episodios de lluvias e inundaciones?

La situación es estable, aunque las últimas lluvias han perjudicado alguno de los parámetros de su estado. Afortunadamente hemos tenido un buen verano, y se ha debido fundamentalmente a las labores que ha realizado el Gobierno regional con la retirada de más de 16.000 toneladas de biomasa, lo que en opinión de los técnicos ha sido determinante para que el Mar Menor haya tenido un estado óptimo. Frente a esto se encuentra el Gobierno de España, que hace muchos anuncios pero no invierte nada en concreto. Falta una mayor implicación en su recuperación.

El PSOE cifra en 70 millones la inversión prevista en los PGE pero el Gobierno regional lo niega. ¿Cuánto recibirá la laguna?

La consignación presupuestaria para el Mar Menor está infinitamente lejos de los cientos de millones de euros que anunció la ministra Ribera. El último anuncio que recuerdo fue hace unos meses, de 382 millones de euros para el Mar Menor. Y lo cierto es que lo que se ha consignado en los Presupuestos Generales está muy lejos de esas cantidades. No queda claro lo de los 70 millones de euros, porque según me comentaban desde el Congreso, es un dinero que está en un anexo, como un código y no sé qué más. Hace falta voluntad real del Gobierno de España para implicarse en la recuperación del Mar Menor, con proyectos que tengan nombre y apellido, y presupuestos concretos, algo que no hemos visto en los Presupuestos.

¿Proyectos concretos como cuáles?

Los que la ministra ha anunciado previamente, como el famoso cinturón verde que quiere realizar. Así como otros tantos proyectos que cada vez pone encima de la mesa, mientras va sumando 100 millones cada vez. Lo que decimos es que está muy bien, pero hay que compatibilizarlo con actuaciones concretas, pensando en el corto y medio plazo, y con las indicaciones de los técnicos. Proyectos que se liciten y se lleven a cabo. Vemos como pasan las semanas, meses y años y echamos en falta voluntad real del Ministerio en su compromiso en la recuperación y conservación del Mar Menor.

¿Ha mejorado el turismo este verano en la zona? ¿Ha tenido que ver el bono turístico?

Todo ha tenido que ver. Tras el éxito del bono genérico para la Región, en junio los empresarios del sector del entorno del Mar Menor tuvieron un bono específico para esa zona. Hemos ayudado a familias que debido al incremento de la inflación han podido beneficiarse y obtener una oferta más ventajosa para venir y disfrutar de la costa. Y además, también hemos contribuido a que vengan más turistas al Mar Menor. Hemos tenido muy buenos datos turísticos con más de 5.000 pernoctaciones en el Mar Menor, pero no solo por el bono, sino por la promoción en el resto de España y la reactivación del tráfico en el Aeropuerto Internacional.

El Mar Menor necesita voluntad real del Gobierno de Sánchez para recuperarse»

Un buen verano, entonces.

Julio fue muy positivo, pero agosto ha sido el mes con más viajeros de la historia de la Región, con más de 231.000 visitantes. Julio y agosto han sido los mejores meses turísticos de la serie histórica. En concreto, en agosto hemos sido la comunidad que más ha crecido turísticamente con respecto a 2019. Además, somos la cuarta autonomía con mayor incremento interanual del turismo extranjero, y la quinta con mayor incremento en un año del gasto medio, con 113,51 euros de media. Y en valor hay que poner el Puerto de Cartagena, donde la previsión que tenemos es que se va a batir el récord de escala de cruceros en 2022, que en 8 meses hemos recibido 111 cruceros con más de 96.000 cruceristas. Cuando hablamos de turismo hablamos de empleo, con más de 44.000 afiliados a la seguridad social, uno de los mejores datos que hemos tenido en los últimos tiempos.

La Región es la más demandada para los viajes del Imserso. ¿Qué medidas prevén aplicar en ayudas a los hoteles?

Con las tarifas aprobadas por el Gobierno de España no da para cubrir el servicio hotelero. Algunos estaban pensando en no abrir, porque las tarifas están sin actualizar desde 2019, y no se tienen en cuenta la crisis energética ni la inflación. El programa del Imserso nos ayuda a reducir la estacionalidad del sector fuera de temporada de verano, genera actividad económica, empleo, y favorece el negocio turístico. Las tarifas aprobadas por el Gobierno de España son ruinosas. Nosotros estamos trabajando en mejorarlas, y aunque no tenemos la solución definitiva, lo importante es ayudarles a que puedan prestar ese servicio en condiciones y de forma viable. Lo que hacemos es tapar un agujero del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de ser la comunidad peor financiada.

Precisamente, así lo recoge FEDEA desde hace apenas dos meses.

Desde hace poco, tenemos ese dudoso honor. No puede ser que seamos los peor financiados. La gente habla de financiación autonómica y financiación del Estado, y todo eso al final se traduce en el día a día. No recibir la financiación adecuada supone que tengamos más dificultad que otras comunidades autónomas para prestar servicios básicos, para atender políticas sociales, en materia de sanidad o de educación. Reclamamos igualdad de condiciones con el resto de autonomías. Es urgente y prioritario abordar un nuevo sistema.

¿Se sigue estudiando la biprovincialidad como anunció el presidente López Miras?

Sí, se sigue estudiando. De hecho, en una encuesta reciente que se publicó en un diario regional se reveló que efectivamente hay una voluntad de que Murcia pueda contar también con la provincia de Cartagena. Nosotros no decimos que no a eso, ni mucho menos.

Tras la disolución de Vox en el parlamento, ¿podría haber cambios en el Gobierno regional?

Lo que ha pasado en la Asamblea no es una situación ni deseable, ni agradable. Nosotros no lo hemos protagonizado, no hemos tenido nada que ver con ello. Tenemos que centrarnos como Gobierno en lo importante, en gestionar, aprobar presupuestos, sacar proyectos adelante, y en eso es en lo que estamos. ¿Remodelación del Gobierno? Lo que decida el presidente que para eso tiene la potestad.

¿Son efectivas las medidas de ahorro energético planteadas por el Gobierno central?

Para nada. Hacen falta medidas de más calado, más ambiciosas, consensuadas con las comunidades y con los sectores afectados. Hay que pensar en la política energética a medio y largo plazo, cosa que no está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Son medidas cosméticas, sin recorrido real. Nadie ha medido cuándo vamos a ahorrar, y nadie les va a pagar a los comerciantes u hosteleros las medidas que tienen que aplicar en virtud del decreto para el ahorro energético, como las puertas automáticas o los climatizadores. Vuelve a haber improvisación. Las medidas se resumen en que pasemos más frío en invierno y más calor en verano.

Las medidas de ahorro de Sánchez son cosméticas, sin recorrido real»

¿Es Carlos Alcaraz la mejor baza para promocionar el talento murciano?

Él es uno de los grandes embajadores que tenemos en la Región. Estamos viviendo una etapa dorada del deporte. Alejandro Valverde ha abandonado profesionalmente el ciclismo, pero tenemos a Alcaraz, a Mo Katir, a Mariano García, un gran elenco de deportistas. Antes, cuando ibas fuera y te preguntaban de dónde eras, tenías que ubicar la Región entre Andalucía o Valencia. Ahora, dices que eres de la tierra de Alcaraz, y la gente te sitúa rápidamente. Es un lujo contar con él como protagonista de nuestra campaña de promoción turística.