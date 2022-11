López Miras lamenta el “retraso inexplicable” en infraestructuras al que Sánchez ha condenado a la Región de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha vuelto a reivindicar la importancia que tiene para la Comunidad la ejecución del Corredor Mediterráneo en el sexto acto empresarial que este jueves acoge la ciudad de Barcelona, y en el que ha exigido actuaciones inmediatas por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en cuanto a la llegada a la Comunidad. “En los últimos cuatro años ha habido retrasos inexplicables en la llegada de la Alta Velocidad. Me temo que nos iremos de esta edición con más dudas que incertidumbres”, ha declarado ante los periodistas.

López Miras, no obstante, ha sido claro y ha recordado que su postura con la apuesta ferroviaria siempre es desde el punto de vista crítico, “y siempre lo seré con el trato que se le ha dado a la Región de Murcia en los últimos 40 años en materia de infraestructuras. La Región es una isla ferroviaria, ya que estamos aislados por ferrocarril de cualquier otro punto de España”.

Tras asegurar que defenderá “a la Región de Murcia por encima de cualquier partido o dirigente”, el presidente ha incidido en que esta situación “tiene que terminar ya”, porque el Corredor es una obra esencial tanto para el futuro de España como para la Región de Murcia. “Debe materializarse y ejecutarse lo antes posibles, con hechos y sin más palabras. Necesitamos decisiones y obras ejecutadas”, ha remarcado.

De hecho, ha puesto de relieve que durante los últimos 4 años, la Comunidad de Murcia ha sufrido un agravio en comparación con el resto de comunidades autónomas. Según ha incidido, un estudio de la Universidad de Murcia estima la pérdida de 720.000 pasajeros, lo que supone 1.200 millones de euros menos y la pérdida de 9.400 puestos de trabajo.

“En 2017 yo ya era presidente de la Región, y teníamos prevista la llegada del AVE para agosto de 2018. De forma inexplicable, se retrasó su llegada, y todavía sigue sin ejecutar, y dejando partidas sin aprobar. Es más, de nuevo hay tramos de la Alta Velocidad en los que se están levantando algunas vías electrificadas”.

El presidente también ha anunciado que llega al acto empresarial esperando tener respuesta a dos cuestiones imprescindibles para el desarrollo económico de la Región, y sin las que no puede concebirse el Corredor: “Queremos saber cómo va a llegar a Cartagena, ya que no hay nada avanzado, y si no pasa por la ciudad portuaria, no será Mediterráneo; y cómo se va a solucionar la integración ferroviaria en la ciudad de Lorca, que es uno de los cuellos de botella del Corredor, y para el que tampoco tenemos respuesta”.

“Llevamos ya seis ediciones y va siendo hora de que el Gobierno de España pase de las palabras a los hechos, y deje de priorizar a unas comunidades autónomas sobre otras a la hora de ejecutar infraestructuras, y nos trate a todos los territorio y a todos los españoles por igual”, ha zanjado.

Lay de la “vergüenza”

Por otra parte, ha tachado de chapuza la ley del ‘solo sí es sí’, después que condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus condenas, y ha sostenido que es “una vergüenza” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no actúe.

“Esta ley es una chapuza que está haciendo que a los violadores y agresores sexuales se les rebajen las penas y a algunos se les ponga en la calle”, ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas en el VI acto empresarial por el Corredor Mediterráneo en Barcelona.

También ha criticado las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ por parte de los jueces: “Ver a la ministra Irene Montero insultar a los jueces y a una secretaria de Estado de Podemos diciéndoles que tienen que formarse es de lo más bochornoso que he visto en mi vida”.

Tras conocerse la reducción de penas a violadores, Montero afirmó este miércoles que el machismo “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.

“Espero que en el PSOE haya alguien con un mínimo de responsabilidad y alguien a quien le quede un mínimo sentido de Estado que revierta esta situación, porque desde luego el espectáculo al que estamos asistiendo es bochornoso”, ha zanjado López Miras.