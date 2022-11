Clamor empresarial en Barcelona para exigir al Gobierno celeridad en la ejecución del Corredor Mediterráneo

Las obras del Corredor Mediterráneo, el eje ferroviario que debe conectar desde Almería hasta la frontera francesa con ancho europeo, acumulan 25 años de retraso. Para reivindicar que los trabajos se ejecuten con la máxima celeridad posible se han reunido esta mañana en Barcelona más de 1.500 empresarios.

A esta convocatoria de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) han acudido también representantes de la sociedad civil reivindicación por la finalización de las obras del Corredor Mediterráneo, así como a los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés, de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Por parte del Gobierno de España ha estado presente la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha criticado el estado actual de las conexiones de las ciudades del Mediterráneo. “Hemos hecho el Valencia-Barcelona en tres horas y 10 minutos y hacer un Valencia-Madrid cuesta una hora y media y un Valencia-Alicante, ni nos lo planteamos porque es infinito”.

Ha remarcado que el planteamiento de AVE es que “para ser todos iguales la España radial se tiene que convertir en la España circular y eso da igual el partido que esté en el Gobierno, no se consigue”. Además, ha dicho que “es una ofensa para todos los que estamos en el Corredor Mediterráneo no tener una conexión que nos una a todas las ciudades, somos muy importantes en España”.

Sobre el ritmo de los trabajos, ha dicho que va muy lento. “Esto va a parecer la obra del Escorial, estamos tardando muchísimo y es un problema”. De ahí que haya asegurado que este movimiento no parará hasta que esté garantizada su ejecución.

“Yo quiero mucho a Madrid, pero quiero todavía más a España y el no tener el Corredor es una ofensa para todos los que vivimos en él. Mientras no lo sufres te crees que estamos bien”.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, antes del acto sobre el Corredor Mediterráneo FOTO: LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha incidido en que la parte de Andalucía va a un ritmo muy lento y ha dicho que es imposible que en 2026, una de las últimas fechas que prometió el Gobierno, esté completado. “Es imposible, otra cosa es que para ese año de Murcia hasta la frontera esté prácticamente acabado, pero desde luego, desde Algeciras, en absoluto”. Ha admitido que es complejo hablar de porcentajes en su conjunto, por lo que considera que debe hablarse por tramos. “Entre Castellón y Barcelona sí está bastante avanzado, igual como de Valencia a Castellón y de Murcia a Valencia, un poco menos. De Algeciras a Murcia no llega ni al 20 por ciento”.

Por lo que respecta a la financiación que aportan al Corredor, ha dicho que se han desviado fondos que no correspondían al Corredor, aunque no lleven a ese nombre. “De Algeciras a la frontera no estará ni en 2035, espero que aumente el ritmo de las obras”.

(Seguirá ampliación)