El 61,7% de niños de entre 10 y 15 años de la Región de Murcia tiene móvil

El 61,7% de los niños murcianos de entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil, segunda tasa más baja por comunidades autónomas junto con Galicia, según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la tasa de niños que dispone de móvil en la Región se ha reducido en los últimos años, pasando del 72,5% registrado en 2022 al 70,4% de 2023, el 67,6% de 2024 y el 61,7% del año en curso.

La encuesta refleja además que el 97% de los niños de 10 a 15 años que reside en la Región de Murcia ha utilizado un ordenador en los últimos tres meses y que el 95,5% ha accedido a Internet en ese mismo intervalo de tiempo.

Además, el INE apunta que el 56,8% de los niños murcianos de entre 10 y 15 años que vive en hogares con ingresos netos inferiores a 900 euros al mes tienen móvil, mientras que en los que tienen entre 2.500 y 3.000 euros el porcentaje aumenta hasta el 70,4%.

Por su parte, el 57,8% de los menores de entre 10 y 15 años que viven en hogares donde los ingresos mensuales netos son superiores a los 3.000 euros posee móvil.

Por otro lado, la encuesta revela que el 81,6% de las viviendas de la Región de Murcia donde residen personas de 16 a 74 años utilizan Internet varias veces al día, aunque solo el 64,2% lo usa para concertar citas o hacer reservas, y el 30,4% para presentar la declaración de impuestos.