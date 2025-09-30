Abre al tráfico la carretera de La Manga, a la altura de Playa Honda, tras un corte por las lluvias

La carretera de La Manga RM-12 a la altura de Playa Honda, en Cartagena, ha abierto al tráfico tras ser cortada debido a un embolsamiento de agua por el paso de agua de lluvia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esto se ha producido tras una tromba localizada en este área del litoral de Cartagena sobre las 11.00 horas de este martes, 30 de septiembre. El corte se ha producido pasadas las 11.00, quedando el tráfico reestablecido antes de las 12.00 horas.

Efectivos del Ayuntamiento de Cartagena de Policía Local, Bomberos y Protección Civil han intervenido en la zona junto con Guardia Civil. La situación ha provocado retenciones de vehículos a motor en la vía, en ambos sentidos.

La recomendación a los conductores es que eviten coger el vehículo o circular en esta zona que conecta Cartagena, Los Belones o La Unión con poblaciones como Cabo de Palos, Playa Honda, Playa Paraíso o La Manga. Por el momento no hay vía alternativa de paso.