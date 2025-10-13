Aemet emite un aviso por fenómenos adversos en estas zonas de la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este lunes, entre las 14.00 y las 20.00 horas, en la comarca del Noroeste.

En concreto, el aviso prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Todos los servicios de la Comunidad continúan trabajando para devolver a la normalidad a las localidades del Mar Menor afectadas por la DANA 'Alice', especialmente Los Alcázares, San Javier y Campo de Cartagena, y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Los equipos de todas las consejerías del Gobierno regional han desplegados todos los medios necesarios y los consejeros han recorrido la zona para supervisar las labores desarrolladas. Este esfuerzo conjunto por parte de técnicos, brigadas, bomberos, especialistas en emergencias, voluntarios y ayuntamientos, permitirá que este lunes los municipios de esta comarca recuperen su actividad sin incidencias.

Todos los centros educativos, sociales y sanitarios prestarán su servicio habitual en condiciones normales, mientras que todas las carreteras (salvo dos tramos de la RM-F29) están ya abiertas. Continuarán mañana sobre el terreno las brigadas de bomberos, tanto forestales como del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), así como trabajadores dedicados a la limpieza de playas del Mar Menor.

Entre ayer y hoy, se han movilizado en total a 220 efectivos en la atención de emergencias. De ellos, 180 son profesionales y técnicos de diversas áreas de la UDIF de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y 40 corresponden al CEIS de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.

Los titulares de ambos departamentos, Juan María Vázquez y Marcos Ortuño, respectivamente, agradecieron su esfuerzo para devolver la normalidad cuanto antes a los vecinos de los municipios afectados. Para el desempeño de las labores de apoyo realizadas, han contado con más de 50 medios materiales, entre vehículos y maquinaria.

Han llevado a cabo intervenciones en Los Alcázares y San Javier de achique de agua, limpieza y baldeo (21.136 m2 de aceras), saneamiento de arbolado, rescate de personas en viviendas o vehículos y en la residencia de personas con discapacidad FUNDAMIFP, donde el hueco del ascensor estaba inundado.

El esfuerzo conjunto hará posible que mañana retomen las clases los colegios e institutos después de la intervención realizada ayer y hoy por los técnicos de la Consejería de Educación y Formación Profesional, junto con los equipos de limpieza de la Comunidad y los servicios municipales.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, comprobó sobre el terreno la situación en los centros que han precisado intervención, en concreto, en el IES Menárguez Costa, de Los Alcázares; IES Dos Mares, de San Pedro del Pinatar; IES Gerardo Molina, de Torre Pacheco; y el colegio Nuestra Señora de Loreto, de San Javier, donde el Ministerio de Defensa repara los accesos.

También funcionarán con normalidad los 5 centros de Salud en el área del Mar Menor, además de los 8 consultorios y el hospital de los Arcos. La lluvia obligó a cerrar el sábado el centro de salud de Los Alcázares, que mañana abrirá en perfectas condiciones para prestar asistencia a los pacientes.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó el servicio de urgencias de atención primaria de San Javier, acompañado de los responsables de la gerencia del '061' y aprovechó la ocasión para transmitir su agradecimiento a todos los profesionales que han colaborado para poder mantener con normalidad la asistencia a los pacientes.