El PP afea a Vox que "utilice la mentira para inventar problemas de convivencia" con la comunidad musulmana en Murcia

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha lamentado que el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, "utilice la mentira para inventarse unos problemas de convivencia donde no los hay".

En un comunicado, los 'populares' de la Región se han referido a la polémica suscitada después de que Ruiz anunciase que gracias a su partido se ha cancelado un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo municipal, algo que el propio alcalde, Pedro José Noguera (PP), ha desmentido.

"Estamos ante un episodio más protagonizado por Vox en el que se demuestra que sus dirigentes solo piensan y actúan guiados por sus intereses políticos, que anteponen a los de los ciudadanos", ha señalado el PPRM, que ha citado las palabras del regidor al remarcar que en Las Torres de Cotillas "coexisten todo tipo de religiones y la convivencia se desarrolla sin ningún problema".

Asimismo, ha indicado que "no todo vale para sacar rédito político y más aún cuando estamos hablando de que los ciudadanos convivan, con sus diferencias ideológicas y religiosas, con normalidad".

Por último, el PPRM ha reconocido "la reacción contundente" de Noguera, ya que "cumple con su deber y responsabilidad de garantizar la igualdad y la convivencia de todos los vecinos en el municipio".

El Gobierno pide más coordinación entre administraciones contra el odio

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado este jueves sobre los discursos de odio y ha pedido "mayor coordinación" entre Administraciones frente a la xenofobia.

"Creemos que es importante la coordinación, una mayor coordinación entre todas las administraciones, por supuesto profundizar sobre la realidad que se está viviendo. Muchas veces es una realidad de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de abandono escolar temprano", ha asegurado Redondo en un vídeo-comunicado difundido por su departamento.

Así lo ha puesto de manifiesto tras una reunión, a través de la delegación del Gobierno de Murcia, con las distintas entidades y asociaciones que trabajan con migrantes en esta región tras los acontecimientos en Torre Pacheco, Jumilla o en Las Torres de Cotillas.

En este sentido, Redondo ha acusado a la "ultraderecha" y al PP de fomentar discursos de odio que generan "un caldo de cultivo muy preocupante". "Creíamos que era importante saber qué estaba pasando y cómo pues muchas veces esos discursos de odio fomentados por la ultraderecha con la connivencia del Partido Popular están generando un caldo de cultivo muy preocupante", ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha indicado que el Ministerio de Igualdad, a través de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación puede ser el "vehículo" que canalice la participación y la coordinación de las instituciones y la sociedad civil "para luchar contra el fascismo y la xenofobia".