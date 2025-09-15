Ana Belén Castejón renuncia a su acta de concejala de Sí Cartagena tras 21 años de actividad política

La concejala de Sí Cartagena Ana Belén Castejón ha presentado este lunes su renuncia al acta tras 21 años dedicada a la política activa, según ha dado a conocer ella misma en una rueda de prensa celebrada en la Casa Consistorial de la ciudad portuaria.

Castejón ha explicado que su decisión responde a una "convicción íntima y personal" después de años de "dedicación absoluta" a la política, en la que ha dejado "en un segundo plano" su vida familiar y ha provocado "achaques de salud importantes".

"He aprendido que cuidarse también es la mejor forma de poder cuidar a los demás", ha manifestado, tras lo que ha destacado que su prioridad a partir de ahora será "cuidar a mi familia, estar sana y ser feliz", sobre todo para estar más presente para sus hijos.

La edil ha querido dejar claro que su renuncia "no significa dar un paso atrás en el compromiso, sino aprender a ejercerlo de otra manera, con equilibrio, serenidad y responsabilidad", y ha insistido en que se va "con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí".

Castejón ha convocado una ejecutiva para este lunes por la tarde al objeto de que sea la dirección del partido quien convoque un congreso extraordinario y la militancia decida democráticamente el nuevo liderazgo.

Asimismo, ha recordado que "la política no era un sillón al que aferrarme, sino una herramienta de transformación" y ha manifestado que se marcha "libre, con la satisfacción del deber cumplido y con la serenidad de haber servido a mi ciudad".

Durante su intervención, ha querido agradecer a todos los que le han acompañado en su trayectoria política, "con acierto y con errores", incluyendo también a quienes fueron críticos con ella, de los que ha dicho haber aprendido.

Castejón ha reconocido que ha permanecido en su cargo más tiempo del que personalmente hubiera querido, por "responsabilidad" y "compromiso" con su proyecto político y con las más de 5.000 personas que confiaron en él con su voto.

Ha concluido su intervención pidiendo disculpas por cualquier error cometido y reiterando su compromiso con Cartagena. "Allá donde me toque no les quepa duda que estaré a disposición de mi ciudad", ha remarcado.

20 años de vida política

Castejón se convirtió en secretaria general de las Juventudes Socialistas de Cartagena norte en 2024, para después formar parte de la Ejecutiva Regional de esta organización como responsable de área de Emancipación y más tarde ocupar la vicesecretaría general y área de Política Institucional.

Durante tres años fue portavoz del PSOE en la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho, diputación de la que es natural, y cuando en 2007 se unificaron las cuatro agrupaciones de las Juventudes Socialistas de Cartagena pasó a ser secretaria general.

Desde junio de 2015 hasta junio de 2017 fue vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena y responsable de las áreas de Estrategia Económica, así como presidenta de 'Cartagena Puerto de Culturas' y de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

A partir de junio de 2017 y hasta junio de 2019 fue alcaldesa y responsable de las Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad y Urbanismo. Ese último año fue expulsada del PSOE junto al resto de ediles socialistas tras alcanzar un pacto de gobierno con PP y Ciudadanos.

En virtud de su acuerdo, ejerció como regidora de 2019 a 2021 y como vicealcaldesa de 2021 a 2023.