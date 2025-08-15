El Ayuntamiento de Murcia reduce a la mitad la lista de espera para ser pareja de hecho

El Ayuntamiento de Murcia ha reducido a la mitad la lista de espera en el municipio de solicitantes para registrarse como pareja de hecho.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha explicado que se ha reducido a la mitad la lista de espera de hasta dos años, y se está llamando a parejas que solicitaron realizar este trámite en junio de 2024.

El servicio del Registro Municipal de Parejas de Hecho asumió la gestión administrativa de esta competencia que ostenta la Comunidad Autónoma, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El pasado 31 de marzo la Oficina de Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho del Servicio de Información al Ciudadano, ubicada en Glorieta de España n.º 1, comenzó a realizar estos trámites previa citación a los interesados. La Concejalía inició la prestación de este servicio para colaborar con la Comunidad Autónoma de cara a agilizar el proceso y reducir tiempos de espera, han explicado.

López, ha resaltado que "gracias a la puesta en marcha de este servicio el pasado 31 de marzo, hasta la fecha se han realizado cerca de un centenar de comparecencias para la formalización de inscripciones".

"El ritmo de atención se ha consolidado en una media de 18 comparecencias semanales, tras un inicio más moderado durante el mes de abril, condicionado por las incidencias propias del arranque del servicio y los días festivos de Semana Santa y las Fiestas de Primavera", ha indicado la concejala. "A partir de mayo y junio, se ha observado una progresiva mejora en la operativa y en la capacidad de atención", han apuntado.

Además de las inscripciones, el Ayuntamiento atiende de forma diaria la expedición de certificados de inscripción, así como consultas presenciales y telefónicas, y la resolución de incidencias en coordinación con la Comunidad Autónoma.

En lo que respecta a los matrimonios civiles, el Ayuntamiento de Murcia ha celebrado un total de 83 bodas desde enero hasta el 13 de junio de 2025. Asimismo, ya se han registrado 80 solicitudes de boda para celebraciones entre el 15 de junio y diciembre del presente año, y 20 reservas más para enlaces entre enero y mayo de 2026.