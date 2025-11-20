Los bomberos apagan un incendio en un bajo de un edificio en Molina de Segura (Región de Murcia)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han intervenido esta madrugada en la extinción de un incendio declarado en un bajo de un edificio en Molina de Segura, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso se recibió a las 3.17 horas en la sala del '1-1-2', cuando los vecinos del inmueble alertaron que les entraba mucho humo en las viviendas y no sabían su procedencia, teniendo que desalojar parte de las viviendas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El incendio, localizado en los bajos del edificio, fue controlado por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, sin verse afectado ningún vecino por el humo, ni las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del CEIS, Policía Local de Molina de Segura y Policía Nacional.