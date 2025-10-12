El tiempo
Bye, bye, Alice: la Región de Murcia dice adiós a las lluvias pero el sol se resiste a salir del todo
Se espera un día nuboso con máximas de 25 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 12 de octubre, cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables e intensos de madrugada, tendiendo a remitir durante el día.
Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.
