Bye, bye, Alice: la Región de Murcia dice adiós a las lluvias pero el sol se resiste a salir del todo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 12 de octubre, cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables e intensos de madrugada, tendiendo a remitir durante el día.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.