Casi 400 murcianos reducen en 1.828 kilos las emisiones de CO2 gracias al reto Murcia Muévete

El Ayuntamiento de Murcia puso en marcha el pasado mes de septiembre el reto 'Murcia Muéveté', con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible en el municipio, premiando aquellas actividades que contribuían a reducir las emisiones a la atmósfera.

En esta primera edición fueron 391 las personas que se sumaron al reto, registrando aquellos desplazamientos realizados a pie, en transporte público, bicicleta o vehículos de movilidad personal y las actividades de reciclaje.

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que este reto ha permitido reducir en 1.828 kilos las emisiones de CO2 durante el mes de septiembre, cantidad que equivale a la absorbida por 5850 árboles en una semana. Esto fue posible gracias a los 52.340 kilómetros recorridos de forma sostenible, cifra que equivale a dar 1,3 veces la vuelta al mundo en 22.223 actividades de movilidad.

Además, se realizaron 1.514 actividades de reciclaje en el marco del reto, contribuyendo así a la economía circular. La participación en este reto se articuló a través de una aplicación móvil en la que se podían registrar estas actividades, lo que permitía a los participantes sumar puntos, logrando con ello subir en la clasificación y participar en sorteos, al tiempo que se les planteaban retos.

Los datos obtenidos reflejaron el compromiso de los usuarios, que recorrieron una media de 5,5 kilómetros de forma sostenible al día y reciclaron unas 2,5 veces.

A lo largo del reto se han entregado 89 recompensas entre las que se encontraban entradas de cine, pulseras de actividad, descuentos en comercios, auriculares o bonos de transporte público o aparcabicis cerrados. Además, los diez primeros clasificados entraron en el sorteo de una bicicleta valorada en 300 euros que ha sido entregada esta semana al ganador.

Con la puesta en marcha de este reto, el Consistorio refleja "su apuesta por la movilidad sostenible, extendiendo en el tiempo la Semana Europea de la Movilidad con el objetivo de crear hábitos saludables y premiar las actividades sostenibles", destacan desde el ayunamiento que, ante el éxito de esta primera edición, ha anunciado que reeditará la misma, convirtiendo así al reto en una cita que perdurará en el tiempo.