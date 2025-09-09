Los cinco jóvenes de la Región de Murcia que pelearán en las olimpiadas europeas de la FP

Cinco estudiantes de Formación Profesional de la Región de Murcia compiten representando a España en las olimpiadas europeas EuroSkills 2025, que comienzan este martes hasta este sábado, en Dinamarca.

El alumno Adrián Celdrán, del CIFP Politécnico de Cartagena, representará a España en la modalidad de Fresado; Ikram Mellouk y Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), competirán en Tecnología de la moda; y Moisés Tamaalit del IES ingeniero de la Cierva (Murcia) y Pablo Moreno del CIFP Carlos III (Cartagena) lo harán en Administración de sistemas en red.

De estos cinco estudiantes, tres de ellos, Adrián Celdrán, Ikram Mellouk y Moisés Tamaalit, fueron los ganadores de la fase regional en sus disciplinas y obtuvieron la medalla de oro en la fase nacional Spainskills 2024, en abril del pasado año en Madrid.

Además, representaron a España en la competición internacional Worldskills Lyon 2024, que se celebró en Francia en septiembre del año pasado. La competición europea reunirá a 600 jóvenes estudiantes de Formación Profesional de 33 países, en 38 modalidades profesionales diferentes.

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, visitó a los cinco jóvenes para desearles suerte y destacó "el alto nivel de los estudiantes de Formación Profesional de la Región de Murcia, que ha quedado demostrado en las distintas competiciones nacionales, europeas y mundiales con diversas medallas y menciones".

Los cinco alumnos de la Región entrenaron durante el pasado curso en empresas de reconocido prestigio internacional con el fin de llegar a la competición en las mejores condiciones.