Cómo acceder al Salto del Usero: la cascada con leyenda de Bullas (Murcia)

Cada noche de San Juan en Salto del Usero se convierte en el escenario de la "Bajada de la Mora", según la leyenda , una joven mora se lanza a las aguas del salto en busca de su amado, y quienes la vean tendrán buena suerte. Este paraje natural conforma uno de los lugares más codiciados para visitar en verano. La cascada de tres metros de altura cae sobre una poza de aguas cristalinas.

Hasta el 12 de octubre el acceso al Paraje Natural del Salto del Usero estará regulado mediante un sistema de control de visitas, con el objetivo de preservar este entorno protegido y garantizar una experiencia segura y ordenada para visitantes y residentes.

La gestión del acceso será realizada por la empresa de turismo activo Naturaventura El Romero, con el apoyo de Protección Civil y la Policía Local de Bullas.

El control será diario del 1 de julio al 14 de septiembre, y durante los fines de semana entre el 15 de septiembre y el 12 de octubre. El aforo máximo será de 70 personas por turno, pudiendo elegir entre dos franjas horarias: por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas (sábados y domingos de julio y agosto, desde las 9.00 horas); y turno de tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Además, todos los días a las 10.00 horas se ofrecerán rutas guiadas de interpretación ambiental y geológica, con una duración aproximada de una hora, aunque para ello es necesario inscribirse previamente. Las reservas deben formalizarse a través del portal oficial: www.bullas.es/turismo/reservas-salto-del-usero.

El sistema requiere hacerlo con al menos 24 horas de antelación, con un coste simbólico de 1 euro por persona (IVA incluido), destinado a tareas de gestión y conservación. Una vez realizada la reserva, se enviará por correo electrónico un bono de confirmación, que deberá presentarse en el punto de control. Se recomienda llegar 5 minutos antes del horario reservado.

Las reservas serán canceladas si no se presenta en el punto de acceso 30 minutos después del inicio del turno. Se permite cambio de fecha con aviso previo.

Aparcamiento y accesos

Hay un aparcamiento gratuito junto al punto de control, aunque desde allí es necesario caminar unos dos kilómetros hasta el paraje. También existe la opción de reservar plaza en un aparcamiento habilitado a pocos metros del lugar, con un coste de 5 euros por coche o autocaravana y 2 euros por moto o quad.

El Salto del Usero está declarado Monumento Natural y protegido por normativa específica (BORM 20/12/2022). Desde el Ayuntamiento de Bullas se advierte que, debido a la crecida del río del pasado mes de marzo, se produjeron daños y arrastres de vegetación en el paraje.

La Dirección General de Medio Natural aún no ha comenzado las labores de limpieza y desescombro en el lugar, catalogado como Monumento Natural, por lo que algunas zonas aún no son accesibles y se encuentran restringidas por no encontrase en las mejores condiciones de visita.