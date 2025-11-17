El PP critica la negativa del presidente de la CHS a comparecer este lunes en la Comisión del Tajo-Segura

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha denunciado hoy que la negativa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a comparecer este lunes ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional lo que "demuestra las verdaderas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez: acabar con el Trasvase y dar la espalda a la Región de Murcia".

"El presidente de la CHS se niega a dar la cara ante los representantes de los ciudadanos de la Región, lo que evidencia que la voluntad del Gobierno central es ocultar sus planes y evitar rendir cuentas sobre las medidas que amenazan el futuro del agua en el Levante", ha afirmado Cano.

En este marco, ha asegurado que, de esta forma, "se pliega a las órdenes del Ministerio para la Transición Ecológica, negándose a explicar las últimas decisiones que ponen en riesgo la supervivencia del Trasvase".

"Esta actitud de opacidad cuenta con el beneplácito del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez, Francisco Lucas, que cada vez que abre la boca es para anunciar medidas que perjudican a la Región de Murcia", ha advertido, para añadir que, esto, "en el momento más critico de la infraestructura, va en línea del voto en contra del blindaje del acueducto del Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados".

El diputado del PP ha recordado que ya intentaron frenar esta comisión la semana pasada con la pinza PSOE y Vox, y ahora "los sanchistas vuelven a demostrar que no quieren que se hable del Trasvase ni que se fiscalice la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica, ni dar cuentas a los ciudadanos".

"Mientras unos se esconden y rehúyen el debate, el Partido Popular es el único que da la cara y defiende el agua, el Trasvase y el futuro del campo", ha subrayado Jesús Cano. De hecho, "vamos a seguir defendiendo el Trasvase con firmeza en todas las instituciones, porque detrás de cada gota de agua hay miles de familias, empleos y hectáreas de cultivo que dependen de él", ha reafirmado.