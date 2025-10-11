Dana Alice en la Región de Murcia: López-Miras pide a la UME en San Javier y Los Alcázares tras desbodarse el canal del trasvase Tajo-Segura

El canal del trasvase Tajo-Segura ha colapsado esta noche inundando la zona de San Javier y Los Alcázares. Ante esta situación, el jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha elevado esta mañana a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur).

Esto ha permitido al presidente Fernando López-Miras solicitar esta mañana la intervención de la UME, aunque ha recalcado de buena mañana este sábado que no se han producido por el momento daños personales.

El presidente ha reunido esta mañana a las 09:00 a los miembros del Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Javier para evaluar la situación tras los episodios de lluvia y valorar las distintas situaciones producidas a lo largo de la noche en los municipios ubicados en el entorno del Mar Menor.

Tras la reunión, habrá una comparecencia ante los medios de comunicación para informar la situación general de la Región de Murcia tras el episodio de fuertes lluvias que se lleva viviendo desde el pasado jueves.

López-Miras se fue anoche a ambos municipios a seguir el temporal tras enviar Emergencias dos Es-Alerts a los ciudadanos de ambos municipios sobre las 23:00 horas por el peligro de desbordamiento de las ramblas de Las Colonias y La Maraña, ambas en Los Alcázares,del El Albujón, que es la rambla más grande del Campo de Cartagena, así como del canal del trasvase Tajo-Segura, que se ha desbordado. En el mismo se avisaba que no deben cruzar "cauces de agua con su vehículo", extremar la precaución, evitar desplazamientos, no bajar a sótanos y, "en caso de inundación", subir a plantas altas.

"Pedimos a la población que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua. Toda precaución es poca", ha pedido López Miras en un mensaje publicado en la red social 'X'.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, pidió a los vecinos que se queden en sus casas al complicarse la situación con las lluvias torrenciales de las últimas horas, provocando el corte de calles y que el Mirador sea "intransitable" tras el desbordamiento del canal del trasvase.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado del despliegue de unos 20 efectivos de Bomberos durante la madrugada para efectuar varios rescates en el municipio murciano y ha asegurado que los servicios sociales han atendido a los vecinos afectados, como consecuencia de la evolución de la dana 'Alice' que ha dejado calles inundadas.

En concreto, los rescates han tenido lugar en las calles Marina, Levante, Escorial y Mujol de los Nietos. Un colegio de la zona ha sido habilitado para que el equipo de servicios sociales pudiera asistir a los afectados y garantizar su seguridad durante la noche.

López Miras ha pedido precaución en varias carreteras en los municipios de Roldán, Torre Pacheco y San Javier. Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el terreno para que las vías vuelvan a la normalidad.

"Durante toda la noche, los agricultores de la zona del Mar Menor han ayudado con sus tractores en los trabajos de emergencia. Se lo he agradecido personalmente. Gracias de corazón", ha afirmado el presidente autonómico.

Cuatro carreteras cortadas

La Comunidad Autónoma ha informado de la situación de la red regional de carreteras, en su última actualización de las 8.00 horas, momento en el que cuatro vías permanecen cerradas al tráfico y en otras dos se pide precaución en la circulación.

Las vías cortadas son la RM-19 Mar Menor, dirección a Murcia (PK 24+500), en San Javier; la RM-F33 en El Mojón, San Pedro del Pinatar; la RM-F54, en Cartagena; y la RM-F29, en San Javier. Asimismo, se pide precaución en la circulación en la RM-F12, en Roldán, y en la RM-F14, en Torre Pacheco.

Por otro lado, el Gobierno regional ha informado que no se puede acceder al centro de salud de Los Alcázares, debido a las inundaciones que hay alrededor, por lo que la atención sanitaria de los pacientes se está derivando esta mañana al consultorio de Los Narejos.

El resto de centros de salud de San Javier, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar han abierto con normalidad.