Desmantelado un grupo que enviaba drogas envasadas al vacío a Bélgica y Canadá desde la Región

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de marihuana y hachís, que estaría utilizando el envío sistemático de paquetes a través de empresas de transporte para trasladar las sustancias estupefacientes, envasadas al vacío, desde la Región de Murcia hasta países como Bélgica y Canadá. Los agentes iniciaron a investigación el pasado mes de julio y obtuvieron una serie de indicios de que los integrantes de este grupo criminal se desplazaban de forma habitual a diferentes empresas de envío de paquetería y realizaban envíos que contenían sustancias estupefacientes a ciudades fuera del territorio nacional, de forma sistemática y adoptando ciertas medidas de seguridad durante sus desplazamientos para detectar la posible presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, según han informado fuentes de este cuerpo en una nota de prensa.

El grupo criminal se dio por desmantelado tras el operativo policial desarrollado durante el pasado mes septiembre, donde participaron diversas unidades de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, y que condujo al registro de dos viviendas situadas en San Pedro del Pinatar (Murcia) y Orihuela (Alicante).

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron sustancias estupefacientes que arrojaron un peso total de 81 kilos de cogollos de marihuana y casi 25 kilos de hachís, en paquetes perfectamente envasados al vacío y con sistemas para evitar su detección. Durante la investigación se pudieron acreditar envíos de más de 120 kgrs. de marihuana, cuyo destino eran los países de Bélgica y Canadá. Se detuvo a cuatro hombres a quienes se les imputó los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y no descartan que puedan haber nuevas detenciones en relación con estos hechos.