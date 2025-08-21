Dimite el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra, Antonio José Merino (PSOE)

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra (Murcia), Antonio José Merino, del PSOE, ha anunciado este jueves su decisión de renunciar al acta de concejal y poner fin a su etapa en la vida política tras 10 años como edil en el Consistorio.

Merino ha señalado que su decisión no obedece a "ninguna razón política, aunque otros dirán lo contrario", sino a "motivos laborales y personales", y ha indicado que se va "con la cabeza alta y con la satisfacción del deber cumplido".

En un comunicado, el edil ha precisado que hace un par de meses comunicó a la alcaldesa, Teresa García, su decisión "personal y profesional" de abandonar el acta una vez organizada la Feria de Septiembre.

"Han sido 10 años de dedicación y compromiso y no es fácil cerrar una etapa que ha marcado mi vida personal y profesional", ha comentado Merino, tras lo que apuntado que, "por motivos laborales y personales" que requieren de su "energía, atención y responsabilidad" ha llegado el momento de "dar un paso al lado".

Ha enfatizado que su decisión está "muy meditada, tomada con serenidad y con la convicción de que es lo mejor" y ha tenido palabras de agradecimiento para los dos últimos alcaldes, José Vélez y Teresa García, así como para "todo el pueblo" de Calasparra y para su familia.

"Me voy tranquilo porque sé que dejo el Ayuntamiento en manos de un partido unido y de un Equipo solvente que seguirá velando por el bienestar de todos", ha apostillado Merino, que ha definido al actual equipo de Gobierno de "fuerte, cohesionado y preparado".

A través de las redes sociales, el PSOE de Calasparra ha expresado su "reconocimiento y gratitud" a Merino, al que ha calificado de "ejemplo de compromiso, esfuerzo y servicio público". "Has trabajado siempre por mejorar la vida de tus vecinos y vecinas y por hacer de Calasparra un mejor lugar donde vivir", ha agregado el PSOE local.