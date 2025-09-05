Extinguido el incendio forestal declarado en un espacio protegido de Cartagena tras arrasar 7 hectáreas

Servicios adscritos al Plan Infomur han dado por extinguido el incendio forestal declarado este jueves por la tarde en el espacio protegido de Torre del Rame, en Cartagena, tras afectar a un total de 7 hectáreas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. El '1-1-2' recibió un total de 96 llamadas alertando del incendio a partir de las 18.08 horas. En concreto, los testigos reportaron un incendio de cañas en la carretera RM-F54, cerca de la rambla del Albujón.

Al lugar se desplazaron bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región; tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI); tres brigadas forestales con agentes medioambientales; Policía Local y Guardia Civil. El fuego se dio por estabilizado a las 20.37 horas, momento en el que se habían visto afectadas 3,2 hectáreas de terreno forestal; por controlado a las 22.40 horas y por extinguido a las 11.11 de este viernes.