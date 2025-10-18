Fallece un hombre de 71 años al quedar atrapado bajo un tractor en Águilas (Región de Murcia)

Servicios Sanitarios de Emergencia no han podido salvar la vida a un varón, de 70 años de edad, que ha sido hallado debajo de un tractor en El Charcón, en el municipio de Águilas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 12.44 horas, una llamada al '1-1-2' informaba que habían encontrado un hombre atrapado debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, Águilas sentido Los Arejos, en El Charcón.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, que solo pudieron certificar que la persona estaba fallecida, y Guardia Civil.