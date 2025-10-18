Sucesos
Fallece un hombre de 71 años al quedar atrapado bajo un tractor en Águilas (Región de Murcia)
Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima
Servicios Sanitarios de Emergencia no han podido salvar la vida a un varón, de 70 años de edad, que ha sido hallado debajo de un tractor en El Charcón, en el municipio de Águilas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
A las 12.44 horas, una llamada al '1-1-2' informaba que habían encontrado un hombre atrapado debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, Águilas sentido Los Arejos, en El Charcón.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, que solo pudieron certificar que la persona estaba fallecida, y Guardia Civil.
✕
Accede a tu cuenta para comentar