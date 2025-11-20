Frío ártico y alguna lluvia este jueves en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 20 de noviembre, cielos en general poco nubosos o despejados; con intervalos nubosos en el litoral, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en descenso. Se esperan heladas débiles en las sierras del Noroeste. Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.