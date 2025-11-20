Tiempo
Frío ártico y alguna lluvia este jueves en la Región de Murcia
Las temperaturas máximas irán en descenso
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 20 de noviembre, cielos en general poco nubosos o despejados; con intervalos nubosos en el litoral, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en descenso. Se esperan heladas débiles en las sierras del Noroeste. Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste.
En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar