El Gobierno regional renueva con casi 1,5 millones las infraestructuras de El Valle para reforzar la lucha contra los incendios

El Gobierno de la Región de Murcia refuerza su compromiso con la protección del medio natural con la renovación integral de las infraestructuras contra incendios forestales del complejo de El Valle, una actuación con la que se consolida este espacio como centro de referencia regional en defensa del medio natural y coordinación de emergencias.

La inversión total alcanza casi 1,5 millones de euros destinados a la modernización de instalaciones, la mejora de la capacidad operativa y la creación de nuevos espacios para brigadas y agentes medioambientales.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este lunes las obras con motivo de la puesta en marcha de una nueva base contra incendios y ha destacado que estas actuaciones "permiten dotar a los bomberos forestales y a los agentes medioambientales de medios modernos, seguros y sostenibles, mejorando sus condiciones operativas y la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias".

La nueva base, con más de 800 metros cuadrados de superficie operativa, integra las funciones de la Brigada Forestal Terrestre (BRIFOR Murcia), la Brigada de Intervención Rápida (BIR Murcia) y el equipo de Agentes Medioambientales encargados de la vigilancia y el control forestal.

Las obras han incluido la rehabilitación integral y ampliación del edificio con nuevos espacios de oficinas, vestuarios, zonas de descanso y entrenamiento, garaje y un aparcamiento cubierto de 376 m2.

Situada en pleno entorno de la Red Natura 2000 (ZEC Carrascoy y El Valle, y ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona), esta infraestructura refuerza la vigilancia y la capacidad de intervención en una zona de alta sensibilidad ambiental.

La inversión de solo esta nueva base asciende a 504.873 euros. Además, en este mismo complejo de El Valle se están ejecutando actualmente más actuaciones de mejora, como las obras de adecuación de la oficina comarcal de agentes medioambientales, la ampliación del centro de coordinación forestal y la construcción de un almacén para materiales de lucha contra incendios forestales, con un importe total de 984.066 euros.

El complejo de El Valle agrupa numerosos servicios vinculados a la defensa del medio natural, como el Centro de Coordinación Forestal (Cecofor), el Centro Regional de Agentes Medioambientales (Cram), la Base de la Brigada Forestal de Murcia, el Centro de Visitantes de El Valle y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, entre otros.

En total, la Región de Murcia cuenta con 19 bases contra incendios forestales distribuidas estratégicamente por todo el territorio. El consejero Juan María Vázquez ha recordado que también se están realizando obras de construcción, renovación y adecuación de instalaciones en Tentegorra (Cartagena), Mazarrón y Villanueva del Río Segura, que comenzarán a ponerse en uso progresivamente.

Por otro lado, se está ampliando la red de puestos de vigilancia contra incendios, destacando la construcción del puesto de vigilancia fijo de Lorca y otro próximamente en La Pila, con una inversión de 505.810,18 euros entre ambos.

Durante los dos últimos años se ha llevado a cabo una inversión de 3.457.114 euros para reforzar y ampliar la red regional de infraestructuras destinadas a la protección del medio natural y la defensa frente a incendios forestales.

Una red de infraestructuras constituidas por bases contra incendios forestales, centros de defensa forestales-bases de agentes medioambientales y puestos de vigilancia de incendios forestales. Una cifra que asciende a 5.505.396 euros en los últimos cinco años.