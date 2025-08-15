Un incendio en una casa en la huerta de El Palmar arrasa una casa

Un incendio ha afectado por completo a una vivienda de la pedanía murciana de El Palmar esta pasada madrugada, según han informado fuentes de los bomberos de Murcia.

Dos vehículos y siete efectivos trabajaron para apagar este incendio que se produjo en una casa en una zona de huerta cercana al carril Murcias de la citada pedanía. Además, varios vecinos tuvieron que ser desalojados con la ayuda de la Policía Local de Murcia.

A las 4.00 horas el incendio fue extinguido. Solo ha habido daños materiales y no ha habido heridos.

Riesgo extremo

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este viernes, 15 de agosto, es extremo en la mayor parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en la Cuenca de Mula, el Guadalentín, y litoral oeste y muy alto en el Noroeste, litoral este y Vega Alta, Ricote y Murcia y alto en el Altiplano.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias 112.