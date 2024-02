La inflación, los altos costes de energía y la falta de personal, los obstáculos de las pymes murcianas

Las pymes murcianas perciben como principales obstáculos externos la inflación (un 90% lo considera un problema, 5 puntos por encima de la media española) y los altos costes de energía (problema para un 86%). También la falta de personal cualificado (problema para 77%); y los problemas derivados de la burocracia (35%) suponen un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de las pymes murcianas». Así lo refleja el informe del Colegio de Economistas sobre las Pequeñas y Medianas Empresas en la Región 2023, donde se describe la situación real de las compañías y las estrategias para mejorar la competitividad en la Comunidad.

Un estudio elaborado conjuntamente con el Instituto de Fomento (Info) y la Asociación Murciana de Empresa Familiar (Amefmur) que se presentó ayer y donde se destacó que, de manera interna, las pymes murcianas están especialmente preocupadas por la morosidad, los costes de sostenibilidad y la digitalización; todas estas variables obtienen una valoración por encima de la media española.

En cuanto a las medidas de competitividad muestran un mayor interés por las de carácter económico como son reducir la presión fiscal, las cuotas a la seguridad e incrementar las ayudas a la inversión. A continuación, demandan una mayor divulgación de los servicios públicos para las pymes y una mayor vinculación entre los actores públicos, empresas y universidades.

Otro de los datos proporcionados en el informe es que el 71% de las pymes murcianas se consideran empresas familiares, frente al 68% de las de España. El tamaño medio es más grande con 26 empleados mientras que las españolas tienen una media de 23 trabajadores. Por el contrario, las pymes no familiares son de menor tamaño con 33 empleados frente a los 40 empleados de las españolas. Otro dato destacable es que las pymes murcianas tienen mayor presencia en las empresas medianas (más de 50 empleados), con el 50% frente al 34% en España.

Asimismo, destaca que hay más gerentes mujeres (18%) en las pymes familiares que en las no familiares (5%) de la Región.

Otras debilidades

Según el informe, de manera global, existen otros factores que afectan al debilitamiento de las pymes y merma su competitividad. La globalización de los mercados, la aceleración del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de información y comunicación, unidas al escaso hábito de gestión del conocimiento y del capital humano, la dificultad para la captación de capitales ajenos a largo plazo, la insuficiente cualificación de empresarios y empleados, las dificultades de localización e infraestructura, y la complejidad para incorporar las innovaciones tecnológicas son, entre otros, aspectos los que limitan el desarrollo de la pyme.

En la actualidad se suman problemas relacionados con la elevada incertidumbre provocada por las guerras de Rusia-Ucrania, e Israel, las crisis financieras, los elevados costes de materias primas, la inflación, los problemas de ciberseguridad, el cambio climático, entre otros.

Finalmente, se detalla que sólo el 24,3% de las pymes murcianas ha solicitado líneas de financiación a entidades de crédito (17,6% en España), mientras que el 75,7% no ha realizado la solicitud, bien porque no lo necesitan porque no van a realizar inversiones (21,2%) o porque se autofinancian con recursos propios (54,4%).

Muestreo

Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado un estudio empírico a partir de la información proveniente de una encuesta realizada a directivos de 799 pymes españolas y 283 pymes de la Región de Murcia. La muestra está compuesta por microempresas (6 a 9 trabajadores), pequeñas empresas (10 a 49) y medianas empresas (desde 50 a 249 empleados).