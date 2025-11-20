Jimbee Cartagena Costa Cálida: Excelencia de campo a campo

Hace tan solo diez años, al Palacio de los Deportes de Cartagena tan solo acudían unas 300 personas a ver el fútbol sala. A menos de 50 kilómetros, El Pozo Murcia vendía todas las entradas y situaba a la Región como referente indiscutible. Una empresa de alimentación que fundó un equipo y lo llevó a lo más alto del panorama nacional.

Por eso cuando en 2018 el equipo de fútbol sala de Cartagena pasó a llevar el nombre de los melones más famosos de España, Jimbee, muchos lo vieron como un paso natural, pero Miguel Ángel Jiménez Bosque, empresario y fundador de la empresa Jimbo Fresh Group, se lo pensó antes de adquirir el equipo.

«La fórmula mágica es trabajo duro y rodearte de los mejores», dice hoy. Siete años después, el Jimbee Cartagena Costa Cálida ha hecho el «doblete» dos años seguidos, ganando tanto la Liga Nacional como la Supercopa de España al F.C. Barcelona. El año pasado llegaron también a semifinales de la Champions League de fútbol sala y acabaron consiguiendo el podio tras ganar el partido por el tercer puesto.

Este año van a por todas para conseguir un título que es «el más deseado por la envergadura y magnitud que tiene, así como la proyección que da para la ciudad», admite a LA RAZÓN Miguel Ángel Jiménez Bosque, que recogió el Premio Deporte al Jimbee Cartagena Costa Cálida.

Ahora, sabe que no será fácil y para el empresario, lo importante no es «solamente ganar títulos», sino «formar a los más de trescientos chicos que tenemos. El objetivo es tener las mejores personas y que los valores del equipo se exporten a la sociedad, formar seres humanos que puedan desenvolverse con las máximas garantías posibles en la vida».

Conseguir en seis años ganar la máxima competición regular de fútbol sala es un éxito que Miguel Ángel Jiménez Bosque no desdeña, pero tampoco se atribuye solo el éxito. Para él, manejar una multinacional hortofrutícola y un equipo de fútbol sala «se parece en todo»: «Son vasos comunicantes, los equipos los forman personas y a esas personas hay que guiarlas en cualquier disciplina, sobre todo desde la humildad».

Una enseñanza que asegura también le ha venido de Juan Roig, presidente de Mercadona y del Valencia Basket Club, con el que comparte sector profesional y pasión deportiva. «Todos los empresarios deberíamos tener a Juan Roig de modelo de empresario, cómo hace partícipes a sus jefes (clientes), al staff. Todo eso que hace a la perfección se extrapola al deporte», asegura.

El apoyo de toda una Región

Para el empresario, dirigir el Jimbee Cartagena Costa Cálida es un proyecto de sociedad con el que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena dirigido por la alcaldesa Noelia Arroyo y el Gobierno regional del presidente Fernando López Miras. «Desde el minuto 0 hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno regional a todos los niveles. El Gobierno tiene claro que el deporte es una manera de mejorar la sociedad», explica Miguel Ángel Jiménez Bosque.

El empresario asegura que su «motor» es seguir creyendo que es posible batir metas. «Cartagena estaba desvinculada de sus equipos», dice. Hoy, el Palacio de los Deportes de Cartagena se llena para ver a su equipo de fútbol sala. Cinco mil personas vitorean los goles de un conjunto que rivaliza ya con Murcia, de manera sana, y coloca a la Región con dos equipos en el máximo nivel mundial de este deporte.