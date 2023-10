López Miras anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la amnistía "al minuto de ser aprobada"

La primera sesión de control al presidente en la Asamblea Regional estuvo este miércoles marcada por lo que está ocurriendo en el panorama político nacional. Las críticas a la amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez está negociando con los independentistas catalanes para sacar adelante una investidura centró gran parte del discurso del presidente Fernando López Miras, quien se sometió a las preguntas de los portavoces parlamentarios en materia de infraestructuras, educación y regeneración democrática. De esta manera, inquirido por el portavoz del PP, Joaquín Segado, sobre la "vulneración del principio de igualdad entre españoles, López Miras anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía «al minuto siguiente de ser aprobada".

"Tenemos que movilizar todos los recursos jurídicos y políticos para frenar el chantaje de los separatistas. Vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para impedir ese trato de favor, e insto a la Asamblea Regional a que lo haga también, porque así defenderá al pueblo soberano al que representa".

El dirigente autonómico ha cargado contra la discriminación y desigualdad que genera asuntos como la condonación de la deuda catalana, mientras que la Comunidad murciana es la peor financiada. "Vamos a defender donde sea necesario y ante quien sea que los ciudadanos de la Región sean tratados con igualdad ante el resto de españoles. El privilegio de unos pocos no puede ser el castigo de la mayoría".

"Si nada lo remedia, Sánchez será presidente del Gobierno, y todos seremos víctimas. Los españoles seremos rehenes de todos los enemigos de España. Y en Murcia, como habitantes de una región discriminada que pagaremos durante cuatro años la investidura", ha remarcado López Miras.

Además, ha puesto de relieve que si todo continúa igual, exigencias "inaplazables" como la reforma del sistema de financiación autonómica "seguirán guardadas en el cajón", ha dicho antes de recordar que al año se deja de ingresar una media de 430 millones de euros, "1.400 millones si nos comparamos con Cantabria".

Ampliación de las ayudas al transporte escolar

Por otra parte, y al replicar las cuestiones planteadas por los miembros de PSOE y Podemos sobre cómo consideraba que había sido el curso escolar, el presidente autonómico ha detallado que evidentemente han surgido ciertos problemas que ha afectado a varias familias, y ante los que desde la Consejería de Educación ha puesto su esfuerzo para intentar solventarlos cuanto antes.

Frente a todo eso, ha anunciado que se van a ampliar las ayudas al transporte escolar a quienes no tenían ruta durante el curso, así como a las familias que se han visto perjudicadas por la falta de medios durante las primeras semanas de clase. "Hasta ahora, las ayudas se destinan a aquellas familias que no pueden acceder al transporte porque no tienen rutas durante el curso".

En ese mismo sentido, López Miras enumeró los compromisos adquiridos con las empresas representantes del sector del transporte como el incremento del precio de las rutas en el 30 por ciento para asegurar su estabilidad a partir de enero de 2024, la constitución de un grupo de trabajo de carácter técnico con los representantes del sector para disponer de un espacio común de diálogo continuo, que se pondrá en marcha el próximo 16 de octubre; así como el inicio de la tramitación de un nuevo expediente de contratación del servicio de transporte escolar, distinto de un acuerdo marco, no más tarde del 30 de noviembre.