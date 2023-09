López Miras ofrece a Vox formar parte del Gobierno regional de Murcia y evitar nuevas elecciones

Durante los últimos días los rumores sobre un avance en las negociaciones entre PP y VOX acerca del Gobierno de la Región de Murcia, iban en aumento. Y por fin esta tarde se han confirmado. Fuentes del PP han dado a conocer que el candidato popular a la presidencia de la Comunidad y actual presidente en funciones, Fernando López Miras, ha ofrecido a Vox formar parte del Gobierno regional, con el fin de terminar con la situación actual de "bloqueo" y no "condenar" a los ciudadanos a unas terceras elecciones en menos de seis meses.

De esta forma, según fuentes del PP, se acabaría con el "bloqueo" en el que se encuentra la Región desde el pasado 28 de mayo y se evitaría la repetición electoral que, en caso de producirse, habría sido el próximo 25 de octubre. La Región de Murcia es la única autonomía que todavía no ha conformado Gobierno tras los comicios del pasado mes de mayo.

Las negociaciones no han sido sencillas, puesto que las posturas de ambas formaciones estaban enrrocadas desde el principio. Desde el PP, se defendía el buen resultado electoral obtenido en las elecciones, con un total de 21 diputados -solo a dos de la mayoría absoluta- y más del 42 por ciento de los votos. Un escenario, aseguraban los populares, que ofrece una legitimidad más que justificada por gobernar en solitario.

Sin embargo, los de Abascal no opinaban del mismo modo, es más, esgrimían, al igual que el PP, que su buen resultado en las urnas, con un 17 por ciento de los votos, les capacitaba para exigir formar parte del Gobierno regional. Esta ha sido la condicion "sine qua non" desde el principio y, al parecer, finalmente el PP no ha tenido otra opción que ceder.

Los continuos desencuentros llevaron a que el 7 de julio, día en el que se celebró el debate de investidura, VOX votara en contra del candidato del PP, López Miras, tras ofrecerle un acuerdo que los populares consideraron inaceptable.

Durante el verano el ambiente ha sido de calma tensa. Declaraciones que decían poco y mucho a la vez. La pasada semana, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, avanzaba que en los próximos días iban a producirse conversaciones, con algún avance significativo. Ayer jueves, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, rompía el silencio del partido sobre el asunto, y aunque aseguró que las peticiones de VOX eran inasumbiles, indicó que había margen para seguir negociando.

Esta misma mañana, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha asegurado que en los últimos días "se han producido conversaciones cordiales" con el PP. Estas se producen, según ha dicho, tras "el cambio de actitud de Alberto Núñez Feijóo, que veía con buenos ojos y nuestro presidente Abascal también, que existan conversaciones fluidas y puntos de colaboración entre VOX y el PP".

Hay que recordar, que el próximo jueves, 7 de septiembre, se celebrará el debate de investidura.