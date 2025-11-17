Lunes frío y con posibilidad de lluvias en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 17 de noviembre, intervalos de cielos nubosos, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales.

Las temperaturas en descenso. Vientos flojos del noroeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.