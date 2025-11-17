Acceso

Lunes frío y con posibilidad de lluvias en la Región de Murcia

El descenso de las temperaturas será muy notable

MURCIA.-AMP.- La inestabilidad predominará hasta el viernes, con lluvias en amplias zonas de España y frío para la época
Llega el frío a la Región de MurciaEuropa Press
  • A. Molina
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 17 de noviembre, intervalos de cielos nubosos, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales.

Las temperaturas en descenso. Vientos flojos del noroeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.

