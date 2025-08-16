El municipio español que ha querido rotular una de sus calles con el nombre "Panochos de Murcia"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha expresado su más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Istán (Málaga) por el emotivo gesto de designar una de sus calles con el nombre de "Panochos de Murcia", en homenaje a los vínculos históricos, culturales y humanos que han unido a ambas localidades a lo largo del tiempo.

Este reconocimiento constituye un símbolo entrañable de la estrecha relación entre Istán y Murcia, forjada durante años por las raíces comunes, los intercambios sociales y las tradiciones compartidas. El término "panocho", profundamente arraigado en la identidad murciana, adquiere así una dimensión de hermanamiento al quedar reflejado en el callejero istanero, fortaleciendo los lazos de respeto y afecto mutuo.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se valora esta iniciativa que trasciende el ámbito simbólico para convertirse en un verdadero ejemplo de unión entre pueblos, ya que en 1598 los primeros en asentarse en este municipio malagueño procedían de la huerta murciana. Este gesto refleja no solo la voluntad de mantener viva la memoria común, sino también el compromiso de ambas instituciones por fomentar la cercanía entre sus ciudadanos.

"Agradecemos de corazón al pueblo de Istán y a su Ayuntamiento esta distinción que honra a nuestra tierra y fortalece una hermandad que va más allá de lo geográfico. El pasaje 'Panochos de Murcia' será para nosotros un motivo de orgullo y un vínculo permanente con nuestros hermanos de Istán", finalizaba Ballesta.